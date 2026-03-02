 Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB

11:53 - Bu gün
Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB

Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin qiyməti artıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin aprel fyuçerslərinin qiyməti 3,36% artaraq 5 424,46 ABŞ dollarına bərabər olub.

COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin may fyuçerslərinin qiyməti də 3,1% artaraq 96,233 ABŞ dolları olub.

09:04

Əmtəə bazarlarında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə fyuçerslərin qiyməti artıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin aprel fyuçerslərinin qiyməti 2,34% artaraq 5 370,65 ABŞ dollarına bərabər olub.

COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin may fyuçerslərinin qiyməti də 0,97% artaraq 94,198 ABŞ dolları olub.

