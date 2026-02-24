 Əxlaqsızlıq halları bloqerin səhifəsində olur, hədəf televiziya seçilir - Mir Şahindən sərt SÖZLƏR | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Əxlaqsızlıq halları bloqerin səhifəsində olur, hədəf televiziya seçilir - Mir Şahindən sərt SÖZLƏR

13:22 - Bu gün
Əxlaqsızlıq halları bloqerin səhifəsində olur, hədəf televiziya seçilir - Mir Şahindən sərt SÖZLƏR

“Real TV”nin baş direktoru Mir Şahin Ağayev sosial şəbəkə hesabında televiziya və rəqəmsal platformalarla bağlı geniş paylaşımla çıxış edib.

1news.az xəbər verir ki, jurnalist paylaşımında sosial şəbəkələrdə televiziya kanallarına qarşı aparılan kütləvi tənqidlərin obyektivlikdən uzaq olduğunu bildirib.

Mir Şahin Ağayev qeyd edib ki, sosial şəbəkələrdə televiziya efirinə aid olduğu iddia edilən qüsurların böyük əksəriyyəti əslində televiziya məkanında deyil, məhz rəqəmsal platformalarda baş verir. Onun sözlərinə görə, ayrı-ayrı televerilişlərdən kontekstdən çıxarılaraq yayılan qısa hissələr məqsədli şəkildə paylaşılır və bunun nəticəsində televiziya kanalları, aparıcılar linçə məruz qalır.

Paylaşımda vurğulanıb ki, bu proses sosial şəbəkələrin alqoritmləri üzərindən idarə olunur və istifadəçilər əsasən neqativ rəyə yönləndirilir. Jurnalist hesab edir ki, bununla da “Televiziyaya baxmıram”, “Televiziya nəyə lazımdır?” kimi milli təhlükəsizlik baxımından zərərli nəticələr formalaşdırılır.

Mir Şahin Ağayev diqqətə çatdırıb ki, etik qaydaların pozulması, təhqir, əxlaqsızlıq və milli-mənəvi dəyərlərin aşınması halları əsasən sosial şəbəkələrdə, bloqer və tik-tokerlərin şəxsi hesablarında baş verir. Buna baxmayaraq, tənqid hədəfi kimi məhz televiziya seçilir. O, bunu rəqəmsal platformalara xas riyakarlıq və ikiüzlülük kimi dəyərləndirib.

Paylaşımda jurnalist xaricdən Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən, milli dəyərləri və dövlətçiliyi hədəfə alan şəxslərə qarşı susqunluq nümayiş etdirildiyini, buna paralel olaraq isə daxildə televiziya üzərindən “səlib yürüşü” aparıldığını bildirib. Onun fikrincə, televiziya bu prosesdə haqsız yerə günahlandırılır.

Mir Şahin Ağayev televiziya əməkdaşlarına da müraciət edərək, verilişlərdən oğurlanaraq kontekstdən çıxarılan hissələrin yayılmasına qarşı hüquqi müstəvidə mübarizə aparmağın vacibliyini vurğulayıb. O bildirib ki, bu materiallardan televiziya kanallarını linç etmək üçün istifadə olunur.

Paylaşımda televiziya ilə rəqəmsal platformalar arasında qeyri-bərabər mübarizə şəraitinin yarandığı, televiziya kanallarının qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyi halda, sosial şəbəkələrdə qaydasız mühitin hökm sürdüyü qeyd olunub.

Mir Şahin Ağayev yazısını “Bəs siz hara baxırsınız?” sualı ilə yekunlaşdırıb.

Paylaş:
80

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Müsahibə

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Rəsmi

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

Sülh rəmzi olan “Xarı bülbül” gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb - FOTO

ADSEA: Zabrat qəsəbəsindəki su xəttində qəza aradan qaldırılıb

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM məlumat yaydı

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Son xəbərlər

Sülh rəmzi olan “Xarı bülbül” gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb - FOTO

Bu gün, 17:55

ADSEA: Zabrat qəsəbəsindəki su xəttində qəza aradan qaldırılıb

Bu gün, 17:54

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM məlumat yaydı

Bu gün, 17:47

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Bu gün, 17:36

Məktəb direktorlarının işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi davam edir

Bu gün, 17:31

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:29

Bakıda evlərdən 12 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 17:23

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 17:10

ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir

Bu gün, 16:50

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Bu gün, 16:31

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 16:10

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:02

Nəsimidə 13 kq-dan çox narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 15:43

67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 15:33

Cəlilabadda itkin düşən 26 yaşlı qadın axtarılır

Bu gün, 15:25

Bu gün Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Şaiqin doğum günüdür

Bu gün, 14:55

Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə “Heydər Əliyev” ordeni təqdim edilib

Bu gün, 14:34

Prezident Naxçıvanda 40 subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 14:09

Deputat: Qarabağa qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər evlərini özləri tiksin

Bu gün, 13:49

ADY-dən yenilik: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər