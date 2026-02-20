İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB
İlk köç karvanları Xocavənd şəhəri və kəndinə çatıb.
13:02
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış davam etdirilir.
1news.az APA-a istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 50 ailə -194 nəfər, Xocavənd kəndinə isə 20 ailə - 94 nəfər köçürülüb.
Xocavənd şəhərinə və Xocavənd kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
