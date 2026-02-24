 Nazirlik rəsmisi: Bu ildən diplom və attestatlar elektron şəkildə təqdim ediləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Nazirlik rəsmisi: Bu ildən diplom və attestatlar elektron şəkildə təqdim ediləcək

Qafar Ağayev11:45 - Bu gün
Nazirlik rəsmisi: Bu ildən diplom və attestatlar elektron şəkildə təqdim ediləcək

Bu tədris ilindən təhsil haqqında dövlət sənədləri elektron şəkildə təqdim ediləcək.

1news.az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsinin rəisi Vüsal Xanlarov "Təhsilin rəqəmsallaşması" mövzusunda keçirilən brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, Nazirlər Kabineti təhsil haqqında dövlət sənədlərinin tam elektron formada verilməsi ilə bağlı qaydaları təsdiqləyib:

"Diplomlar, attestatlar, sertifikatlar və onlara əlavələr ali, orta ixtisas, peşə və ümumi təhsil pillələri üzrə hüquqi qüvvəyə malik elektron sənədlər kimi formalaşdırılacaq. Təhsil sənədləri Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi (TMİS) üzərindən elektron formada hazırlanacaq. Sənədlərdəki məlumatlar Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (EHİS) vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə təqdim oluna və əldə edilə biləcək".

V.Xanlarov əlavə edib ki, təhsil sənədlərinə ştrix-kod əlavə olunmaqla onların həqiqiliyinin onlayn yoxlanılması mümkün olacaq.

Paylaş:
83

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Müsahibə

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Rəsmi

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

Sülh rəmzi olan “Xarı bülbül” gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb - FOTO

ADSEA: Zabrat qəsəbəsindəki su xəttində qəza aradan qaldırılıb

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM məlumat yaydı

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

Sabahın hava proqnozu

Son xəbərlər

Sülh rəmzi olan “Xarı bülbül” gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb - FOTO

Bu gün, 17:55

ADSEA: Zabrat qəsəbəsindəki su xəttində qəza aradan qaldırılıb

Bu gün, 17:54

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM məlumat yaydı

Bu gün, 17:47

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Bu gün, 17:36

Məktəb direktorlarının işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi davam edir

Bu gün, 17:31

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:29

Bakıda evlərdən 12 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 17:23

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 17:10

ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir

Bu gün, 16:50

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Bu gün, 16:31

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 16:10

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:02

Nəsimidə 13 kq-dan çox narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 15:43

67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 15:33

Cəlilabadda itkin düşən 26 yaşlı qadın axtarılır

Bu gün, 15:25

Bu gün Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Şaiqin doğum günüdür

Bu gün, 14:55

Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə “Heydər Əliyev” ordeni təqdim edilib

Bu gün, 14:34

Prezident Naxçıvanda 40 subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 14:09

Deputat: Qarabağa qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər evlərini özləri tiksin

Bu gün, 13:49

ADY-dən yenilik: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər