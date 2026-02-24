 Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

17:36 - Bu gün
Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Ləğv edilmiş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin əmlakları müsadirə olunub.

1news.az xəbər verir ki, Teleqraf-ın əldə etdiyi məlumata görə, məhkəmə qərarı ilə dövlət nəfinə müsadirə olunan əmlakların bir qismi aşağıdakılardır:

1) 16.500.000 – 18.100.000 manat dəyərində Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini təşkil edən 34349,7 kv. metr ölçüdə torpaq sahəsi

2) Hazırda Aristokrat Tibb Mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyi daşınmaz əmlak.

3) Era tam orta məktəb və baxçanın fəaliyyət göstərdiyi daşınmaz əmlak (Qiyməti 9-10 milyon manat civarında dəyərləndirilir)

4) Bakı şəhəri Səbail rayonu Ş.Şamil küçəsi ev 11 mənzil 8,

5) Bakı şəhəri Xəzər rayonu Dübəndi bağ sahəsində yerləşən 26 saylı bağ sahəsi,

6) Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Novxanı qəsəbəsində yerləşən 609 saylı bağ evi,

7) Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Novxanı qəsəbəsində yerləşən 707D saylı bağ evi,

8) Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mirəli Seyidov küçəsi 3141-ci məhəllə ev 10 mənzil 52,

9) Bakı şəhəri Yasamal rayonu Qurban Xəlilov küçəsi 4,6 mənzil 23.

10) Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Vişnyovka-1 bağ sahəsində yerləşən 1234 saylı bağ sahəsi,

11) Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Moskva filialının adına rəsmiləşdirilmiş Rusiya Federasiyasının Moskva şəhəri Odinsovu rayonunun Marfino kəndində 26B ünvanında yerləşən 20000 kv.metr torpaq sahəsi və 1000 kv.metr tikilidən ibarət daşınmaz əmlak.

Qeyd edək ki, Elşad Abdullayevə Cinayət Məcəlləsinin 137.5.2-ci (İnsan orqanlarının və toxumalarının alqı-satqısı, qanunsuz donorluğu və transplantasiyası, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən törədildikdə), 213.2.2 (külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma), 308.2 (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (təkrar külli miqdarda rüşvət alma) və 29, 312.2-ci (rüşvət verməyə cəhd etmə) maddələri ilə ittiham elan olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən, Elşad Abdullayev qiyabi olaraq 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Xatırladaq ki, Elşad Abdullayev Fransa vətəndaşlığını alıb.

Paylaş:
67

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Müsahibə

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Cəmiyyət

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Rəsmi

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

Cəmiyyət

Sülh rəmzi olan “Xarı bülbül” gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb - FOTO

ADSEA: Zabrat qəsəbəsindəki su xəttində qəza aradan qaldırılıb

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM məlumat yaydı

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

21 dərəcə isti, külək - Sabahın havası açıqlandı

Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Sabahın hava proqnozu

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

Son xəbərlər

Sülh rəmzi olan “Xarı bülbül” gülü Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ərəfəsində Madriddə yenidən çiçək açıb - FOTO

Bu gün, 17:55

ADSEA: Zabrat qəsəbəsindəki su xəttində qəza aradan qaldırılıb

Bu gün, 17:54

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - NİİM məlumat yaydı

Bu gün, 17:47

Elşad Abdullayevin milyonluq əmlakları müsadirə olundu - SİYAHI

Bu gün, 17:36

Məktəb direktorlarının işə qəbulu üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi davam edir

Bu gün, 17:31

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:29

Bakıda evlərdən 12 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 17:23

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 17:10

ADY sədrinin müavini: Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir

Bu gün, 16:50

“Ermənilər 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə Xocalıda soyqırım törədib” - ŞƏRH

Bu gün, 16:31

Səhiyyə Nazirliyi qanunsuz yoxlamalarla bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 16:10

Azərbaycanda yeni agentlik yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 16:02

Nəsimidə 13 kq-dan çox narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 15:43

67 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənir

Bu gün, 15:33

Cəlilabadda itkin düşən 26 yaşlı qadın axtarılır

Bu gün, 15:25

Bu gün Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Şaiqin doğum günüdür

Bu gün, 14:55

Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə “Heydər Əliyev” ordeni təqdim edilib

Bu gün, 14:34

Prezident Naxçıvanda 40 subartezian quyusunun qazılması üçün Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 14:09

Deputat: Qarabağa qayıdan keçmiş məcburi köçkünlər evlərini özləri tiksin

Bu gün, 13:49

ADY-dən yenilik: Gediş kartının balansını rəqəmsal artırmaq mümkündür

Bu gün, 13:38
Bütün xəbərlər