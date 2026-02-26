 “Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Futbol

“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

14:46 - Bu gün
“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

AFFA İntizam Komitəsi Misli Premyer Liqasının XXI turunda baş verən qayda pozuntularına görə "Şamaxı" və "Kəpəz" klublarını cərimələyib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

"İmişli" – "Şamaxı" oyununda qonaq komandanın 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 700 manat cərimə edilib. "Sabah" – "Kəpəz" matçının 90+8-ci dəqiqəsində isə Gəncə təmsilçisinin futbolçusu Şakir Seyidov ciddi qayda pozuntusuna görə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub. Bu səbəbdən oyunçu 2 matçlıq diskvalifikasiya olunub, "Kəpəz" klubu isə 1000 manat məbləğində cərimə olunub.

Paylaş:
145

Aktual

Cəmiyyət

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

İqtisadiyyat

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Dünya

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Futbol

“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

Səfirlik Nəriman Axundzadəni ABŞ klubuna keçməsi münasibətilə təbrik edib

Bu gün Bakıda “Qarabağ”la “Nyukasl” qarşılaşacaq

“Qarabağ” – “Nyukasl” oyunu üçün satılmış biletlərin sayı açıqlanıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

Son xəbərlər

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Bu gün, 19:39

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 17:52

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 17:48

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Bu gün, 17:48

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Bu gün, 17:40

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 17:33

Azərbaycan Prezidenti: Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək

Bu gün, 17:31

Dövlət başçısı: Hər zaman güclü olmalıyıq ki, belə faciələr bir daha təkrarlanmasın

Bu gün, 17:13

İlham Əliyev: Antiterror əməliyyatında Xocalıya ədalət təmin edildi

Bu gün, 17:08

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

Bu gün, 17:06

İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Bu gün, 16:59

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Bu gün, 16:51

Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

Bu gün, 16:43

MM Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 16:28

Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:25

Ramiz Əzizbəylinin həyat yoldaşı dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:55

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 15:39

Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 15:33

Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

Bu gün, 15:05

“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

Bu gün, 14:46
Bütün xəbərlər