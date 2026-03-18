Martın sonuna qədər güclü geomaqnit qasırğası gözlənilmir
BDU-nun Astrofizika kafedrası 18-30 mart tarixləri üçün geomaqnit hava proqnozunu açıqlayıb.
Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından 1news.az-a verilən xəbərə görə, 21mart tarixinədək geomaqnit sahə normal fon səviyyəsində olacaq.
Belə ki, 21-22 və 25 mart tarixlərində G5 (zəif-kiçik) səviyyəli geomaqnit dəyişiklik gözlənilir.
Geomaqnit qasırğanın gücünü göstərən və 10 ballıq sistemlə hesablanan Kp əmsalı 21-22 və 25 mart tarixləri üçün 5-ə bərabər, martın 31-dək digər günlər üçün 2-4, yüksək coğrafi enliklərdə isə 19 mart tarixində 6-7 intervalında olacaq.
Qeyd olunub ki, güclü geomaqnit qasırğası gözlənilmir.
179