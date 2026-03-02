 BDU tələbələrinin nalayiq formada paylaşılması davam edir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
BDU tələbələrinin nalayiq formada paylaşılması davam edir - FOTO

12:10 - Bu gün
Ötən həftə sosial şəbəkələrdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin tələbələrinin fotolarının montaj və süni intellektlə dəyişdirilərək nalayiq formada paylaşılması ilə bağlı bir nəfər tutulsa da, bu əməllər davam edir.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu dəfə naməlum şəxs və ya şəxslər həmin əməllərə görə tutulmuş Fəxri Cəbrayılova dəstək xarakterli paylaşım etməkdədir.

Belə ki, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə “TikTok”da “Fəxri Cəbrayılova azadlıq” adlı səhifələr yaradılıb və orada qızların fotoları qeyri-əxlaqi məzmunda yayılır.

Qeyd edək ki, məsələ ictimailəşəndən sonra Daxili İşlər Nazirliyi əməli törətməkdə şübhəli bilinən 28 yaşlı Fəxri Cəbrayılovu saxlayıb. Hazırda onun əməllərinin kimin tərəfindən davam etdirilməsi məlum deyil.

Məsələ ilə əlaqədar DİN-in Mətbuat Xidmətindən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, araşdırmalar davam etdirilir.

