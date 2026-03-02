 Qanunsuz saxlanılan xeyli silah-sursat aşkar olunub | 1news.az | Xəbərlər
Qanunsuz saxlanılan xeyli silah-sursat aşkar olunub

11:24 - Bu gün
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-dən bildirilib.

Fevralın 28-də və martın 1-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 avtomat silahı, 1 pulemyot, 1 qumbara, 18 tüfəng, 4 patron darağı və 69 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

