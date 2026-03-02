 İranın iki vilayətinə hava hücumları: 62 nəfər ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

İranın iki vilayətinə hava hücumları: 62 nəfər ölüb

Qafar Ağayev12:26 - Bu gün
İranın iki vilayətinə hava hücumları: 62 nəfər ölüb

İranın müxtəlif vilayətlərinə edilən hava hücumları nəticəsində ümumilikdə 62 nəfər həyatını itirib.

1news.az xəbər verir ki, APA-nın “Tasnim” agentliyinə istinadən yaydığı məlumata görə, Şərqi Azərbaycan vilayətində son iki gün ərzində Təbriz, Sərab, Marağa və Şəbüstər şəhərlərinə edilən hücumlar zamanı 27 nəfər ölüb.

Bundan başqa, Fars vilayətinə edilən hava zərbələri nəticəsində daha 35 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilir.

Hadisələrin təfərrüatları barədə əlavə məlumat verilməyib.

Paylaş:
49

Aktual

Cəmiyyət

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Siyasət

İran səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə regionda artan gərginliyi müzakirə edib

Rəsmi

İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub - FOTO

Dünya

Türkiyədə “Amerika hərbi bazasının vurulduğu” barədə iddialar doğru deyil

İranın iki vilayətinə hava hücumları: 62 nəfər ölüb

Minabdakı qız məktəbində ölən şagirdlərin sayı artdı

ABŞ görüntüləri yayımladı: İranın hərbi təyyarələri belə vuruldu - FOTO

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

Trampın İrana qarşı hücumları MAGA tərəfdarlarının etirazı ilə qarşılandı

İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı 40 günlük milli matəm elan edilib

Tehranda partlayış səsləri eşidilib

Son xəbərlər

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmə məbləğinin ödənilməsi 1 il uzadılıb

Bu gün, 13:38

Prezident dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılmasını təsdiqləyib

Bu gün, 13:33

Türkiyədə “Amerika hərbi bazasının vurulduğu” barədə iddialar doğru deyil

Bu gün, 13:21

Əli Əsədov BP-nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 13:09

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Bu gün, 12:52

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:36

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb ediləcək - Tarix açıqlandı

Bu gün, 12:32

İranın iki vilayətinə hava hücumları: 62 nəfər ölüb

Bu gün, 12:26

İran səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 12:15

BDU tələbələrinin nalayiq formada paylaşılması davam edir - FOTO

Bu gün, 12:10

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə regionda artan gərginliyi müzakirə edib

Bu gün, 11:58

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:53

Siyəzəndə 10-cu sinif şagirdinin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:37

İrandakı gərginlik Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? – Deputatdan AÇIQLAMA

Bu gün, 11:29

Qanunsuz saxlanılan xeyli silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 11:24

Minabdakı qız məktəbində ölən şagirdlərin sayı artdı

Bu gün, 11:06

Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 68 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:05

Azərbaycan UNESCAP-ın dayanıqlı inkişafa dair 13-cü Regional Forumunda təmsil olunub - FOTO

Bu gün, 10:57

İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub - FOTO

Bu gün, 10:44

“Rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026–2028-ci illər üçün Fəaliyyət Planı” təsdiqlənib – Nələr gözlənilir?

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər