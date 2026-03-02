 Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” tamaşasının nümayişində iştirak edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Mədəniyyət

Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” tamaşasının nümayişində iştirak edib

Qafar Ağayev09:50 - Bu gün
Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” tamaşasının nümayişində iştirak edib

Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında Xalq yazıçısı Maqsud İbrahimbəyovun “Neft bumu hamıya gülümsəyir” pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşa nümayiş olunub.

1news.az xəbər verir ki, yazıçının yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş, 2025-ci ilin noyabrından 2026-cı ilin fevralınadək davam edən və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən “Neft bumu hamıya gülümsəyir” festivalı çərçivəsində təqdim olunan tamaşanın nümayişində Leyla Əliyeva da iştirak edib.

Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru Konstantin Soldatov, quruluşçu rəssamı Çingiz Babayev, xoreoqrafı Nigar İbrahimbəyli, səs dizaynı isə Konstantin Soldatov və Platon Soldatovdır.

Tamaşada Əməkdar artistlər Şövqi Hüseynov, Elnur Hüseynov, Rasim Cəgər, aktyorlar Bəhram Həsənov, Asya Atakişiyeva, Kərəm Hadızadə, Səbinə Məmmədzadə, Nurlan Sülymanlı, Manaf Dadaşov, Şəbnəm Hüseynova, Rəşad Səfərov, Ceyhun Məmmədov, Natiq Fərzəliyev, Ümman Budaqov, Mirzəağa Mirzəyev, Ramiq Nəsirov, Ədalət Əbdülsəməd, Hüseyn Bayramov və Mehriban Hüseynova çıxış ediblər.

Sonda Leyla Əliyeva tamaşanın yaradıcı heyəti ilə görüşüb.

Qeyd edək ki, “Neft bumu hamıya gülümsəyir” festivalı Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin layihəsidir.

Paylaş:
105

Aktual

Cəmiyyət

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Siyasət

İran səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə regionda artan gərginliyi müzakirə edib

Rəsmi

İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub - FOTO

Mədəniyyət

Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” tamaşasının nümayişində iştirak edib

Ramiz Əzizbəylinin həyat yoldaşı dünyasını dəyişib

Bu gün Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Şaiqin doğum günüdür

Bakıda xalq rəssamı Davud Kazımovun 100 illiyinə həsr olunan sərgi açılıb – FOTO

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Leyla Əliyeva “Neft bumu hamıya gülümsəyir” tamaşasının nümayişində iştirak edib

Bu gün Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Şaiqin doğum günüdür

Bakıda xalq rəssamı Davud Kazımovun 100 illiyinə həsr olunan sərgi açılıb – FOTO

Ramiz Əzizbəylinin həyat yoldaşı dünyasını dəyişib

Son xəbərlər

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmə məbləğinin ödənilməsi 1 il uzadılıb

Bu gün, 13:38

Prezident dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılmasını təsdiqləyib

Bu gün, 13:33

Türkiyədə “Amerika hərbi bazasının vurulduğu” barədə iddialar doğru deyil

Bu gün, 13:21

Əli Əsədov BP-nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 13:09

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Bu gün, 12:52

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:36

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb ediləcək - Tarix açıqlandı

Bu gün, 12:32

İranın iki vilayətinə hava hücumları: 62 nəfər ölüb

Bu gün, 12:26

İran səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 12:15

BDU tələbələrinin nalayiq formada paylaşılması davam edir - FOTO

Bu gün, 12:10

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə regionda artan gərginliyi müzakirə edib

Bu gün, 11:58

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:53

Siyəzəndə 10-cu sinif şagirdinin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:37

İrandakı gərginlik Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? – Deputatdan AÇIQLAMA

Bu gün, 11:29

Qanunsuz saxlanılan xeyli silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 11:24

Minabdakı qız məktəbində ölən şagirdlərin sayı artdı

Bu gün, 11:06

Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 68 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:05

Azərbaycan UNESCAP-ın dayanıqlı inkişafa dair 13-cü Regional Forumunda təmsil olunub - FOTO

Bu gün, 10:57

İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub - FOTO

Bu gün, 10:44

“Rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026–2028-ci illər üçün Fəaliyyət Planı” təsdiqlənib – Nələr gözlənilir?

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər