AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:47 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0035 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,2071 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0035

100 Rusiya rublu

2,2071

1 Avstraliya dolları

1,2061

1 Belarus rublu

0,5961

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1166

1 Çexiya kronu

0,0826

1 Çin yuanı

0,2474

1 Danimarka kronu

0,2682

1 Gürcü larisi

0,6356

1 Honq Konq dolları

0,2173

1 Hindistan rupisi

0,0186

1 İngilis funt sterlinqi

2,2843

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1876

1 İsveçrə frankı

2,2122

1 İsrail şekeli

0,5425

1 Kanada dolları

1,2455

1 Küveyt dinarı

5,5380

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3412

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5300

1 Moldova leyi

0,0991

1 Norveç kronu

0,1787

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6075

1 Polşa zlotası

0,4743

1 Rumıniya leyi

0,3931

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3403

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4532

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3371

Türk lirəsi

0,0387

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0394

Yapon yeni

1,0858

Yeni Zelandiya dolları

1,0157

Qızıl

9104,6985

Gümüş

159,4122

Platin

4026,6115

Palladium

3094,4930

