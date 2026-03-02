AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0035 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,2071 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0035
|
100 Rusiya rublu
|
2,2071
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2061
|
1 Belarus rublu
|
0,5961
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1166
|
1 Çexiya kronu
|
0,0826
|
1 Çin yuanı
|
0,2474
|
1 Danimarka kronu
|
0,2682
|
1 Gürcü larisi
|
0,6356
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2173
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0186
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2843
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1876
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2122
|
1 İsrail şekeli
|
0,5425
|
1 Kanada dolları
|
1,2455
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5380
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3412
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5300
|
1 Moldova leyi
|
0,0991
|
1 Norveç kronu
|
0,1787
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6075
|
1 Polşa zlotası
|
0,4743
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3931
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3403
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3371
|
Türk lirəsi
|
0,0387
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0394
|
Yapon yeni
|
1,0858
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0157
|
Qızıl
|
9104,6985
|
Gümüş
|
159,4122
|
Platin
|
4026,6115
|
Palladium
|
3094,4930