 “Prezident Heydər Əliyev” tankeri əsaslı təmirdən sonra ilk səfərinə çıxıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Prezident Heydər Əliyev” tankeri əsaslı təmirdən sonra ilk səfərinə çıxıb

Qafar Ağayev10:19 - Bu gün
“Prezident Heydər Əliyev” tankeri əsaslı təmirdən sonra ilk səfərinə çıxıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) “Prezident Heydər Əliyev” tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb.

1news.az xəbər verir ki, təmir işləri “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılıb.

Proses çərçivəsində gəminin baş və köməkçi mühərrikləri, boru sistemləri, mexanizmləri təmir edilib. Tanker üzrə elektrik-quraşdırma və avtomatika, eləcə də gövdə-qaynaq işləri yerinə yetirilib.

Rabitə və elektroradionaviqasiya sahəsinə aid müasir, yeni 1 dəst radar və TV sistemi quraşdırılıb. Həmçinin gəmidə olan girokompas avadanlığına aid yeni girosfera quraşdırılıb və təmir bərpa işləri aparılıb.

Tankerin heyətinə məxsus yaşayış otaqları, sanitar qovşaqlar və yeməkxanalar yenilənib.

Təmir zamanı tankerin sualtı və suüstü hissələri və göyərtəsi təmizlənərək rənglənib.

İşlər başa çatdıqdan sonra tanker dəniz sınaq yoxlanışından keçib. Gəminin təmirdən sonra ilk səfəri isə Aktau-Səngəçal istiqamətində olub.

Xatırladaq ki, “Prezident Heydər Əliyev” gəmisinin uzunluğu 149,9, eni 17,3 metrdir. Tankerin tam yükgötürmə qabiliyyəti 13,8 min tondur.

Paylaş:
112

Aktual

Cəmiyyət

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Siyasət

İran səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə regionda artan gərginliyi müzakirə edib

Rəsmi

İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub - FOTO

Cəmiyyət

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Sabahın hava proqnozu

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb ediləcək - Tarix açıqlandı

BDU tələbələrinin nalayiq formada paylaşılması davam edir - FOTO

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Martda bəzi yerlərdə havanın normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir - AYLIQ PROQNOZ

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB 2

Son xəbərlər

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmə məbləğinin ödənilməsi 1 il uzadılıb

Bu gün, 13:38

Prezident dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılmasını təsdiqləyib

Bu gün, 13:33

Türkiyədə “Amerika hərbi bazasının vurulduğu” barədə iddialar doğru deyil

Bu gün, 13:21

Əli Əsədov BP-nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Bu gün, 13:09

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırdı

Bu gün, 12:52

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:36

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb ediləcək - Tarix açıqlandı

Bu gün, 12:32

İranın iki vilayətinə hava hücumları: 62 nəfər ölüb

Bu gün, 12:26

İran səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 12:15

BDU tələbələrinin nalayiq formada paylaşılması davam edir - FOTO

Bu gün, 12:10

Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə regionda artan gərginliyi müzakirə edib

Bu gün, 11:58

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 5 400 dolları ötüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:53

Siyəzəndə 10-cu sinif şagirdinin meyiti tapılıb

Bu gün, 11:37

İrandakı gərginlik Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? – Deputatdan AÇIQLAMA

Bu gün, 11:29

Qanunsuz saxlanılan xeyli silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 11:24

Minabdakı qız məktəbində ölən şagirdlərin sayı artdı

Bu gün, 11:06

Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 68 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:05

Azərbaycan UNESCAP-ın dayanıqlı inkişafa dair 13-cü Regional Forumunda təmsil olunub - FOTO

Bu gün, 10:57

İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub - FOTO

Bu gün, 10:44

“Rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026–2028-ci illər üçün Fəaliyyət Planı” təsdiqlənib – Nələr gözlənilir?

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər