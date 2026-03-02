İsrail Beyrutda “Hizbullah”ın yüksəkvəzifəli üzvlərinə zərbələr endirib
İsrail ordusu ölkənin şimalında “Hizbullah”ın raket atəşinə cavab olaraq Beyrutdakı hədəflərə bir sıra zərbələr endirib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (İDF) “Telegram” kanalında məlumat yayıb.
“Bir müddət əvvəl İsrail Müdafiə Qüvvələri Beyrut ərazisində yüksəkvəzifəli “Hizbullah” üzvlərinə qarşı dəqiq zərbə endirib. Bundan əlavə, İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda “Hizbullah” liderinə zərbə endirib”, – deyə açıqlamada bildirilir.
