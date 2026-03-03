Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb
Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026-ya hazırlıqlar çərçivəsində paddokun yenidən tikintisə başlanıb.
Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindn məlumat verilib
Bildirilib ki, Paddok hər zamanki kimi Neftçilər prospektində, Hökumət evinin qarşısında quraşdırılır.
Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti (BCC) piyadaların və sürücülərin diqqətli olmalarını xahiş edir və şəhər sakinlərinə göstərdikləri anlayışa görə təşəkkürünü bildirir.
Xatırladaq ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 24–26 sentyabr tarixlərində baş tutacaq. Dünyanın ən böyük avtoidman yarışı on minlərlə qonağın iştirakı ilə Bakıya yenidən möhtəşəm yarış həyəcanı qatacaq.
