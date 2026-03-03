 İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

12:20 - Bu gün
İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidenti Liliyana Yotovanı bu ölkənin milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, təbrikdə deyilib:

"Hörmətli xanım Prezident,

Bolqarıstan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm.

Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasında ənənəvi dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bugünkü səviyyəsi bizi sevindirir. İkitərəfli münasibətlərimiz qarşılıqlı hörmət və etimad ruhunda inkişaf edir, müxtəlif sahələri əhatə edən əməkdaşlığımız gündən-günə genişlənir və yeni məzmunla zənginləşir.

Yüksək səviyyəli siyasi əlaqələrimiz iqtisadi-ticari, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığımız üçün yaxşı zəmin yaradır. Əməkdaşlığımızın prioritet istiqamətlərindən olan enerji sektorunda nümayiş etdirdiyimiz fəal işbirliyi təqdirəlayiqdir.

Bu yaxınlarda Münxendə Sizinlə görüşümüzü və Azərbaycan-Bolqarıstan əlaqələrinin inkişaf perspektivlərinə dair apardığımız fikir mübadiləsini ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram.

İnanıram ki, mövcud imkanlardan yararlanaraq dövlətlərarası münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik.

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Bolqarıstan xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıram".

Paylaş:
76

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası ...

Cəmiyyət

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Dünya

İran müharibəsi 4-cü günündə: İsrail Beyrutu bombalayır

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında iştirak edib - FOTO

İlham Əliyev Rusiya Hökuməti Sədrinin müavinini qəbul edib

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Efiopiyanın Baş nazirinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

İlham Əliyev Rusiya Hökuməti Sədrinin müavinini qəbul edib

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları telefonda danışdılar, sıx koordinasiya davam etdiriləcək

Son xəbərlər

Reklamlarda uşaqların çəkilməsinə bu şərtlə icazə veriləcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Bu gün, 13:01

Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

Bu gün, 12:56

İlin ilk Ay tutulması başlayıb

Bu gün, 12:47

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:36

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb

Bu gün, 12:32

Reklamda uşağın görüntüsündən bu halda istifadəyə bu halda icazə veriləcək

Bu gün, 12:27

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:26

Uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:19

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Bu gün, 12:15

Ceyhun Bayramov Pakistan xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 12:11

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olmadan heç kimə cinayətkar demək olmaz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:03

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinin keçiriləcəyi tarix məlum olub

Bu gün, 11:59

Ötən il Ombudsmana müraciətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:40

BDYPİ velosipedçilərə çağırış edib

Bu gün, 11:35

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:21

Ombudsman: Böyük Qayıdış proqramı soydaşlarımızın fundamental hüquqlarının bərpasını təmin edir

Bu gün, 11:15

ABŞ Küveytdəki səfirliyini bağladı

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər