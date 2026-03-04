 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:24 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az məlumatına görə, martın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2.1920 manata, avro isə 1.9706 manata, Türkiyə lirəsi isə 0,0386 manat kimi ucuzlaşıb.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9706
AUD 1,1891
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1149
CZK 0,0809
CNY 0,2456
DKK 0,2638
GEL 0,6284
HKD 0,2176
INR 0,0184
GBP 2,2631
SEK 0,183
CHF 2,1746
ILS 0,5503
CAD 1,2416
KWD 5,5304
KZT 0,3396
QAR 0,4661
KGS 0,0194
HUF 0,5069
MDL 0,0984
NOK 0,1753
UZS 0,014
PKR 0,6072
PLN 0,459
RON 0,3866
RUB 2,192
RSD 0,0168
SGD 1,3293
SAR 0,453
xdr 2,3178
TRY 0,0386
TMT 0,4857
UAH 0,039
JPY 1,0801
NZD 1,0017
XAU 8766,764
XAG 144,0172
XPT 3633,776
XPD 2857,556
