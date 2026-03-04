 İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Qafar Ağayev10:27 - Bu gün
Fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 4-ü saat 10:00-dək İran İslam Respublikasından Azərbaycana ümumilikdə 1161 nəfər təxliyə edilib.

1news.az APA-ya istinad'n xəbər verir ki, təxliyə olunanların 224-ü Azərbaycan vətəndaşıdır.

Bundan başqa, 361 Çin, 246 Rusiya, 99 Tacikistan, 76 Pakistan, 46 Oman, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 9 Gürcüstan, 7 Belarus, 6 BƏƏ, 6 Slovakiya, 5 Serbiya, 4 İran, 4 İordaniya, 4 İsveçrə, 4 Nigeriya, 4 Yaponiya, 3 Qətər, 3 Banqladeş, 3 Özbəkistan, 3 Meksika, 3 Filippin, 2 Nepal, 2 Qazaxıstan, 2 Fransa, 2 Türkiyə, 2 Yəmən, 2 Qırğızıstan, 2 İtaliya vətəndaşı, eyni zamanda, Polşa, Tunis, Livan, Hindistan, Braziliya, Myanma, Maldiv adaları, Cənubi Afrika və Britaniyadan hər biri 1 nəfər olmaqla xarici vətəndaş təxliyə edilib.

