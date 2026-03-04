 Qaradağda avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qaradağda avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib - VİDEO

09:44 - Bu gün
Qaradağda avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Bakı-Ələt-Qazax magistral avtomobil yolunun Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşların avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri cəlb edilib.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, “Mercedes Atego” markalı yük avtomobilinin “Shacman” markalı yük avtomobili ilə toqquşması nəticəsində yol-qəza hadisəsi baş verib və “Mercedes Atego” markalı yük avtomobilində vətəndaşlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq deformasiyaya uğramış nəqliyyat vasitəsində sıxılı vəziyyətdə qalıb.

Xilasedicilər xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə vətəndaşlar, 1972-ci il təvəllüdlü Məmmədov Namiq Xalid oğlu və 2000-ci il təvəllüdlü Babaşov Emil Ramiz oğlunu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

Paylaş:
124

Aktual

Rəsmi

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

Son xəbərlər

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Bu gün, 13:55

İsfahan və Şiraz şəhərlərində İranın hərbi obyektlərinə hava zərbələri endirilib

Bu gün, 13:47

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:25

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Bu gün, 13:08

İsrail F-35 ilə Tehran səmasında İran qırıcısını vurdu

Bu gün, 12:57

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

Bu gün, 12:40

Bakıda növbəti Beynəlxalq Xalça Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:39

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 12:27

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Bu gün, 12:12

AQTA heyvan sahiblərini və fermerləri heyvanlarını qeydiyyatdan keçirməyə çağırır - VİDEO

Bu gün, 12:09

“Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır” - Nurid Şəkərəliyev

Bu gün, 12:01

Bu ay pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

Bu gün, 11:57

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 11:49

Kəngərli və Culfa rayonlarında silah-sursat aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 11:40

Agentlikdən Yaxın Şərqdə baş verənlərlə bağlı çağırış: Rəsmi mənbələrə istinad edin

Bu gün, 11:36

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Bu gün, 11:26

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 11:24

Ötən gün xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:16

Nazir: Əsas prioritetlərdən biri yerli idmançıların qış idman növlərində təmsil olunmasıdır

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər