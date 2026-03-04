 FHN “Cəfər Cabbarlı” və “Xətai” stansiyalarında taktiki-xüsusi təlim keçirib - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

FHN “Cəfər Cabbarlı” və “Xətai” stansiyalarında taktiki-xüsusi təlim keçirib - FOTO - VİDEO

10:03 - Bu gün
FHN “Cəfər Cabbarlı” və “Xətai” stansiyalarında taktiki-xüsusi təlim keçirib - FOTO - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və “Bakı Metropoliteni” QSC metronun “Cəfər Cabbarlı” və “Xətai” stansiyalarında taktiki-xüsusi təlim keçiriblər.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən bildirilib.

Qeyd edək ki, təlimin mövzusu “Bakı metropolitenində baş verə biləcək fövqəladə hadisələr zamanı birgə fəaliyyətin təşkili"ndən ibarət olub.

Əvvəlcə, FHN-in “112” qaynar telefon xəttinə metronun “Cəfər Cabbarlı” və “Xətai” stansiyaları arası 1-ci yol mənzilində yerləşən şaxtanın idarəetmə şkafında şərti qısaqapanmadan “yanğın” baş verməsi barədə “məlumat daxil olub” və dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə və Dövlət Yanğın Nəzarəti xidmətlərinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

Şərti hadisə ilə bağlı Metropoliten əməkdaşları tərəfindən, əvvəlcə stansiyaların bağlanması, tuneldə işçi işıqların yandırılması, keçid qapılarının açılması və “yanğına ilkin müdaxilə” işləri həyata keçirilib.

FHN-in mobil yanğın-xilasetmə qrupları tərəfindən fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməklə operativ olaraq kəşfiyyat və əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi işləri aparılıb, qısa müddətdə şərti yanğın “söndürülüb”, xilasetmə vasitələri tətbiq edilməklə “zərərçəkmişlər ilkin yardım” göstərilməklə təxliyə olunublar.

Uğurla keçən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, FHN və Metropolitenin əməkdaşları arasında mövzu üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

Təlimə FHN-in ümumilikdə 7 ədəd texnikası və 44 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti cəlb olunub.

Paylaş:
106

Aktual

Rəsmi

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

Cəmiyyət

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

İran ərazisindən keçən Bakı-Naxçıvan avtobus reysləri dayandırılıb

Son xəbərlər

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Bu gün, 13:55

İsfahan və Şiraz şəhərlərində İranın hərbi obyektlərinə hava zərbələri endirilib

Bu gün, 13:47

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:25

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Bu gün, 13:08

İsrail F-35 ilə Tehran səmasında İran qırıcısını vurdu

Bu gün, 12:57

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

Bu gün, 12:40

Bakıda növbəti Beynəlxalq Xalça Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:39

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 12:27

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Bu gün, 12:12

AQTA heyvan sahiblərini və fermerləri heyvanlarını qeydiyyatdan keçirməyə çağırır - VİDEO

Bu gün, 12:09

“Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır” - Nurid Şəkərəliyev

Bu gün, 12:01

Bu ay pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

Bu gün, 11:57

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 11:49

Kəngərli və Culfa rayonlarında silah-sursat aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 11:40

Agentlikdən Yaxın Şərqdə baş verənlərlə bağlı çağırış: Rəsmi mənbələrə istinad edin

Bu gün, 11:36

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Bu gün, 11:26

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 11:24

Ötən gün xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:16

Nazir: Əsas prioritetlərdən biri yerli idmançıların qış idman növlərində təmsil olunmasıdır

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər