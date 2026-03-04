İlham Əliyev: Hazırda Azərbaycan qazının istehlakçısı olan ölkələrin sayı 16-ya çatıb
Azərbaycan boru kəmərləri vasitəsilə qaz tədarük etdiyi ölkələrin sayına əsasən dünyada birinci yerdədir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında edilən paylaşımda qeyd olunub.
"Hazırda Azərbaycan qazının istehlakçısı olan ölkələrin sayı 16-ya çatıb. Bu göstərici üzrə Azərbaycan boru kəmərləri vasitəsilə qaz tədarük etdiyi ölkələrin sayına əsasən dünyada birinci yerdədir", - paylaşımda bildirilib.
