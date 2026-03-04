 ABŞ və Ekvador hərbçiləri terrorçu təşkilatlara qarşı əməliyyatlara başlayıblar | 1news.az | Xəbərlər
ABŞ və Ekvador hərbçiləri terrorçu təşkilatlara qarşı əməliyyatlara başlayıblar

09:09 - Bu gün
ABŞ və Ekvador hərbçiləri terrorçu təşkilatlara qarşı əməliyyatlara başlayıblar

ABŞ və Ekvador hərbçiləri Ekvadorda narkotik kartellərinə qarşı birgə əməliyyatlara başlayıblar.

1news.az-ın məlumatına görə, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı özünün "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində xəbər verib.

"Martın 3-də ABŞ və Ekvador Silahlı Qüvvələri Ekvadorda terrorçu təşkilatlara qarşı əməliyyatlara başlayıblar. Bu əməliyyatlar Latın Amerikası və Karib dənizindəki tərəfdaşlarımızın narkoterrorizmlə mübarizəyə olan sadiqliyini nümayiş etdirir", - bəyanatda deyilir.

Bütün xəbərlər