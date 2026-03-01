XİN hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT
Xarici İşlər Nazirliyi hazırda İranda olan vətəndaşlarımıza müraciət edib.
1news.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib.
“Hazırda bölgədə olan vətəndaşlarımızdan təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə izləmələri, yerli hakimiyyət orqanlarının göstəriş və tövsiyələrinə riayət etmələri, kütləvi toplaşma yerlərindən uzaq durmaları və şəxsi təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmələri xahiş olunur”, - Ayxan Hacızadə əlavə edib.
63