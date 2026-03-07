 İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib | 1news.az | Xəbərlər
İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

11:37 - Bu gün
İran daha qonşu ölkələrə hücum etməyəcək.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün İran Prezidenti Məsud Pezeşkian videomüraciətində bildirib.

Onun sözlərinə görə, Müvəqqəti Rəhbərlik Şurası dünən qonşu ölkələrə hücum etməmək və ərazilərindən İrana hücum olmadığı təqdirdə, raket və dron atmamaqla bağlı qərar qəbul edib.

“Bizim region ölkələri ilə düşmənçiliyimiz yoxdur, qonşularımızdan üzr istəyirəm. İrana hücum olmasa, qonşu ölkələrə heç bir hərbi müdaxilə edilməyəcək. Silahlı Qüvvələrimiz müstəqil fəaliyyət göstərərək ölkənin şərəfini qoruyub”, - İran Prezidenti qeyd edib.

