 İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

13:34 - Bu gün
İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

Dubayın iki beynəlxalq hava limanının dövlət operatoru olan "Dubai Airports" şirkəti onların fəaliyyətinin qismən bərpa olunduğunu təsdiqləyib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin bəyanatında bildirilib.

Məlumata görə, bir sıra reyslər Dubay Beynəlxalq Hava Limanından (DXB) və Əl-Maktum - "Dubai World Central" (DWC) hava limanından həyata keçiriləcək.

Bəyanatda bildirilib: "Səyahət edənlərə aviaşirkətləri tərəfindən uçuşun bron edilməsi təsdiqlənmədiyi təqdirdə DXB və ya DWC hava limanlarına getməkdən çəkinmələri şiddətlə tövsiyə olunur, çünki cədvəl daim dəyişir".

Həmçinin, vurğulanıb ki, "Dubai Airports" müvafiq qurumlarla koordinasiyalı şəkildə vəziyyəti diqqətlə izləməyə davam edir.

12:20

Dubay Beynəlxalq Hava Limanı təhlükəsizlik mülahizələrinə görə təyyarələrin qəbulunu və yol salınmasını dayandırıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Dubai Media Office" "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

"Sərnişinlərin, hava limanı personalının və aviaşirkət heyətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Dubay Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Bütün prosedurlar müəyyən edilmiş təhlükəsizlik protokollarına uyğun olaraq həyata keçirilir", - bəyanatda bildirilib.

Hava limanının fəaliyyətinin bərpa olunma vaxtı hələlik dəqiqləşdirilməyib.

Paylaş:
142

Aktual

Dünya

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Siyasət

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Cəmiyyət

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Siyasət

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Dünya

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

“Emirates” reysləri bərpa edib

İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

️İran Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

İran hərbi gəmisinə Şri-Lanka sahillərində hücum: axtarış-xilasetmə əməliyyatı davam edir

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

Son xəbərlər

Azərbaycan və Türkiyə XİN rəhbərləri görüşüb

Bu gün, 16:33

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 16:21

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

Bu gün, 15:55

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Bu gün, 15:47

Tramp İranın bu gün çox güclü zərbə alacağını bildirib

Bu gün, 15:34

Ciddədən Bakıya 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

Bu gün, 15:11

Samuxda qadın bıçaqlanıb, oğlu saxlanılıb

Bu gün, 14:44

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcək

Bu gün, 14:19

Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb

Bu gün, 13:59

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

Bu gün, 13:34

Bank BTB-nın süqutu: təhlilimiz Mərkəzi Bankın qərarından 7 həftə əvvəl nəticəni necə proqnozlaşdırdı

Bu gün, 13:17

“Emirates” reysləri bərpa edib

Bu gün, 13:05

İndiyədək 673 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb

Bu gün, 12:47

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:38

Xalasının 28 min manatını oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:10

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 11:53

İran Prezidenti qonşu ölkələrdən hücumlara görə üzr istəyib

Bu gün, 11:37

İrandan Azərbaycana ümumilikdə 1761 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 11:15

Ceyhun Bayramovla Türkmənistan XİN rəhbəri arasında telefon danışığı olub

Bu gün, 10:57

Azərbaycan və Belarus arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib

Bu gün, 10:38
Bütün xəbərlər