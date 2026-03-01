 Ayxan Hacızadə: İndiyə qədər 30 vətəndaşımız Azərbaycan sərhəddindən keçid edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Ayxan Hacızadə: İndiyə qədər 30 vətəndaşımız Azərbaycan sərhəddindən keçid edib

Qafar Ağayev12:18 - Bu gün
Ayxan Hacızadə: İndiyə qədər 30 vətəndaşımız Azərbaycan sərhəddindən keçid edib

Böhran vəziyyətinə uyğun olaraq, bölgədə yerləşən səfirliklərimiz və baş konsulluqlarımız fəaliyyətini gücləndirilmiş rejimdə davam etdirir.

1news.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə regionda hərbi eskalasiya şəraitində vətəndaşlarımızın vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, vətəndaşlardan gələn müraciətlərə uyğun olaraq, Azərbaycan diplomatik missiyaları tərəfindən müvafiq dəstək göstərilir.

"İndiyə qədər, yalnız bir nəfər vətəndaşımız xəsarət alıb. Vətəndaşa diplomatik missiyamız tərəfindən müvafiq dəstək göstərilir və onun vəziyyəti yaxşıdır. Vətəndaşlarımızın təxliyyəsinə gəldikdə, indiki məqamda, Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşdığı səyahət xəbərdarlığına uyğun olaraq, İran ərazisində olan Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan çıxışı üçün yerləşmə bölgəsindən asılı olaraq Azərbaycan və Türkiyə quru sərhəddindən istifadə olunur. İndiyə qədər 30 nəfər vətəndaşımız Azərbaycan sərhəddindən keçid edib. Ümumilikdə, bölgədə hava məkanının bağlı olduğunu diqqətə alaraq, indiki məqamda vətəndaşların təxliyyəsi nəzərdə tutulmur.

Hazırda bölgədə olan vətəndaşlarımızdan təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə izləmələri, yerli hakimiyyət orqanlarının göstəriş və tövsiyələrinə riayət etmələri, kütləvi toplaşma yerlərindən uzaq durmaları və şəxsi təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmələri xahiş olunur", - deyə Ayxan Hacızadənin açıqlamasında qeyd olunur.

Paylaş:
187

Aktual

Siyasət

Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçiyə Əli Xameneinin və mülki insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Siyasət

XİN hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Cəmiyyət

MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

Dünya

İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

Siyasət

Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçiyə Əli Xameneinin və mülki insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Ayxan Hacızadə: İndiyə qədər 30 vətəndaşımız Azərbaycan sərhəddindən keçid edib

XİN hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib - FOTO

Səfirlikdən Meksikada olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

XİN Azərbaycan vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

Özbəkistan öz vətəndaşlarını İsraildə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırdı

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçiyə Əli Xameneinin və mülki insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 15:32

Trampın İrana qarşı hücumları MAGA tərəfdarlarının etirazı ilə qarşılandı

Bu gün, 13:56

Tehranda partlayış səsləri eşidilib

Bu gün, 13:47

Ayxan Hacızadə: İndiyə qədər 30 vətəndaşımız Azərbaycan sərhəddindən keçid edib

Bu gün, 12:18

XİN hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Bu gün, 11:50

MEDİA Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərə müraciət edib

Bu gün, 11:41

İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi öldürülüb

Bu gün, 11:06

İranda Xameneinin ölümü ilə bağlı 40 günlük milli matəm elan edilib

Bu gün, 10:57

Trampdan İrana növbəti XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 10:36

İran Əli Xameneinin ölümünü təsdiqləyib - RƏSMİ

Bu gün, 10:04

İran Xarici işlər nazirindən ABŞ-yə etiraz: Əgər hücum edəcəkdinizsə, niyə danışıqlara başladınız?

Bu gün, 00:31

Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan ölkəyə keçidi davam edir

Bu gün, 00:05

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

28 / 02 / 2026, 23:57

Hücumlar nəticəsində İranda ölən və yaralanların sayı açıqlanıb

28 / 02 / 2026, 21:44

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

28 / 02 / 2026, 21:29

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

28 / 02 / 2026, 21:27

PAŞA Holidays 2026-cı ilin yay mövsümü üçün Monteneqro və Yunanıstana çarter uçuş proqramlarını elan etdi - FOTO

28 / 02 / 2026, 20:28

Çin ABŞ və İsraildən əməliyyatları dərhal dayandırmağı tələb edir

28 / 02 / 2026, 18:04

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

28 / 02 / 2026, 17:49

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

28 / 02 / 2026, 17:32
Bütün xəbərlər