 “Mingəçevir” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra yenidən istismara qaytarılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Mingəçevir” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra yenidən istismara qaytarılıb

Qafar Ağayev15:54 - Bu gün
“Mingəçevir” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra yenidən istismara qaytarılıb

ASCO-nun “Mingəçevir” gəmi-bərəsinin əsaslı təmiri yekunlaşıb.

Qurumdan 1news.az-a verilən məlumata görə, proses çərçivəsində gəminin baş və köməkçi mühərrikləri təmir edilib. Bununla yanaşı, bərədə gövdə-qaynaq, boruquraşdırma, elektrik və avtomatika işləri yerinə yetirilib.

Gəmidə yeni “Navtex”, “VHF” və “MF/HF” tipli stasionar radiostansiyalar quraşdırılıb, LAG, exolot və komanda yayım qurğularında isə əsaslı təmir-bərpa işləri aparılıb.

Gəminin sualtı və suüstü hissələri, maşın şöbəsi və baş göyərtəsi təmizlənərək rənglənib, heyətin yaşayış otaqları tamamilə yenilənib.

“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılan işlərdən sonra dəniz sınaqlarını uğurla başa vuran gəmi-bərə yenidən istismara qaytarılıb.

Qeyd edək ki, “Mingəçevir” gəmi-bərəsinin uzunluğu 154,5, eni 17,5 metr, sürəti 14 düyündür. Gəminin tam yükgötürmə qabiliyyəti isə 5985 ton təşkil edir.

Paylaş:
98

Aktual

Cəmiyyət

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

Cəmiyyət

Agentlik: Avropa Şurasının hesabatı Azərbaycan mediası ilə bağlı qərəzlidir

Cəmiyyət

Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardım dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

AZAL: 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıb

Cəmiyyət

Maştağada iki gün su olmayacaq

MEDİA multimedia məzmunlarının hazırlanması mövzusunda vörkşop keçirib - FOTO

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

Sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN ilə aparılacaq

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

Sabahın havası açıqlandı

İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi

Oğurluq ehtiyat hissələri ilə maşın təmir edən ustalar saxlanılıb

Son xəbərlər

Maştağada iki gün su olmayacaq

Bu gün, 17:53

MEDİA multimedia məzmunlarının hazırlanması mövzusunda vörkşop keçirib - FOTO

Bu gün, 17:46

İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

Bu gün, 17:34

“ƏDV geri al” çərçivəsində 35 milyon manatadək vəsait istehlakçılara qaytarılıb

Bu gün, 17:31

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

Bu gün, 17:29

Sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN ilə aparılacaq

Bu gün, 17:25

Kolumbiyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Bu gün, 17:19

Pit Heqsetdən Möctəba Xameneiyə xəbərdarlıq: Nüvə silahı planlarından imtina edilməlidir

Bu gün, 16:58

Qlobal neft bazarlarında baş verən hadisələrin Azərbaycana iqtisadi təsirləri necə ola bilər? - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 16:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın dəstəyi ilə “Qarabağda Regional Xanımların Gücü” sərgisi keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:39

Cərimənin məcburi tutulması qaydası dəyişib

Bu gün, 16:34

Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda referendumu müşahidə edəcəklər

Bu gün, 16:21

Agentlik: Avropa Şurasının hesabatı Azərbaycan mediası ilə bağlı qərəzlidir

Bu gün, 16:14

Niderlandın İrandakı səfiri: Bizi ölkənizdə qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik

Bu gün, 15:56

“Mingəçevir” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra yenidən istismara qaytarılıb

Bu gün, 15:54

Emin Əmrullayev Xankəndi və Xocalı məktəblərində olub - FOTO

Bu gün, 15:30

Rəşad İsmayılov Dünya Bankının Azərbaycan ofisinin rəhbəri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 15:18

Müctəba Xameneinin ayaqları amputasiya edilib?

Bu gün, 15:15

Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 15:05

Gənclər və İdman Nazirliyində yeni təyinat olub

Bu gün, 14:30
Bütün xəbərlər