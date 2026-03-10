 Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb | 1news.az | Xəbərlər
Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

15:05 - Bu gün
Lerik Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının narkotiklərin satışı və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində 32 yaşlı Qələmşah Qədimov saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan 1news.az-a verilən məlumata görə, həmin şəxsdən 20 kiloqram mariuxana aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı Q.Qədimovun Lerik rayonu ərazisində əldə etdiyi həmin narkotik vasitəni satışının təşkil olunmasından ötrü deyiləcək ünvanlara çatdırmaq barədə istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı ilə anlaşdığı müəyyən edilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

