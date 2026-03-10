 Azərbaycan nefti 103 dollara qədər bahalaşdı | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan nefti 103 dollara qədər bahalaşdı

Qafar Ağayev10:12 - Bu gün
"Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 8,41 ABŞ dollar artıb.

1news.az xəbər verir ki, dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 8,41 ABŞ dolları və ya 8,89 % artaraq 103,03 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb.

