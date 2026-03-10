 “Nizami City”dən möhtəşəm kampaniya - mənzil alan qazanır - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
“Nizami City”dən möhtəşəm kampaniya - mənzil alan qazanır - FOTO - VİDEO

10:01 - Bu gün
“Nizami City” Novruz və Ramazan bayramları ərəfəsində təmirli mənzil alan hər kəs üçün yeni kampaniya elan edib.

Belə ki, təmirli mənzil alan müştərilərə müxtəlif məişət avadanlıqları və texnikası hədiyyə olunacaq. Kampaniyanın məqsədi Nizami City-nin yeni sakinlərinin əlavə xərc çəkmədən, tam rahat şəkildə yeni mənzillərinə köçməsini təmin etməkdir.
Kampaniya çərçivəsində təmirli mənzil alan hər kəsə kombi,soyuducu, quraşdırılmış mebel, kondisioner və digər avadanlıqlar hədiyyə olunacaq.

Kampaniya limitlidir və ilkin müraciət edən müştərilərə üstünlük veriləcək.

"NİZAMİ CİTY" şəhərin mərkəzi hissəsi, Nizami m/st, biznes və tibb mərkəzləri, təhsil ocaqları , ticarət mərkəzləri, Qış parkı və Mərkəzi parka yaxın ərazidə müasir dizaynla inşa olunan yaşayış kompleksidir. 9 mərtəbə və 9 binadan ibarət kompleksin ilkin mərhələdəki 3 binası (A,B,C) istifadəyə verilib, növbəti mərhələ olan E,F və G binalarının inşası davam edir.

Yaşıllıqla zəngin qapalı həyət, yeraltı dayanacaq, 24/7 mühafizə xidməti, kamera müşahidəsi, uşaq və mini futbol meydançası, söhbətgahlar, modern fasad və geniş eyvanlar Sizin rahatlıq tapacağınız bir mühiti yaradır.

Ətraflı məlumat və satış ofisi ilə əlaqə üçün:
*0788
(050) 700-00-88
(050) 970-00-88
https://www.instagram.com/nizami.city/

Reklam hüququnda

