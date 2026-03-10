 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:15 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 1,9740 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,1677 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9740

100 Rusiya rublu

2,1677

1 Avstraliya dolları

1,2005

1 Belarus rublu

0,5961

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1152

1 Çexiya kronu

0,0810

1 Çin yuanı

0,2468

1 Danimarka kronu

0,2642

1 Gürcü larisi

0,6213

1 Honq Konq dolları

0,2173

1 Hindistan rupisi

0,0184

1 İngilis funt sterlinqi

2,2822

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1856

1 İsveçrə frankı

2,1849

1 İsrail şekeli

0,5507

1 Kanada dolları

1,2510

1 Küveyt dinarı

5,5238

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3436

1 Qətər rialı

0,4662

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5093

1 Moldova leyi

0,0981

1 Norveç kronu

0,1771

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6070

1 Polşa zlotası

0,4641

1 Rumıniya leyi

0,3872

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3331

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3150

Türk lirəsi

0,0386

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0774

Yeni Zelandiya dolları

1,0048

Qızıl

8781,1205

Gümüş

150,3560

Platin

3718,9200

Palladium

2862,1030

