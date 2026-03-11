 İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun | 1news.az | Xəbərlər
İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

17:49 - Bu gün
İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

İran hərbi komandanlığı çərşənbə günü bəyan edib ki, dünya bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olmalıdır. Bu bəyanat blokadaya alınmış Fars körfəzində daha üç gəminin hücuma məruz qalmasından sonra səsləndirilib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, çərşənbə günü İran İsrailə və Yaxın Şərqdəki digər hədəflərə zərbələr endirib. Bununla Tehran hələ də cavab zərbəsi endirmək və enerji daşıyıcılarının tədarükünü pozmaq imkanına malik olduğunu nümayiş etdirib.

“Reuters” agentliyi yazır ki, həftənin əvvəlində kəskin artan neft qiymətləri sonradan aşağı düşüb, fond bazarları isə bərpa olunub.

Lakin yerlərdə vəziyyət hələ də yaxşılaşmır. Dünya neftinin beşdəbirinin daşındığı Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz keçə biləcəyinə dair heç bir əlamət yoxdur. İran sahilləri boyunca uzanan dar kanal hesab olunan bu boğazda yaranmış vəziyyət 1970-ci illərin neft böhranlarından bəri enerji tədarükündə ən ciddi pozuntu sayılır.

“Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun. Çünki neftin qiyməti regional təhlükəsizlikdən asılıdır və siz bu təhlükəsizliyi destabilizasiya etmisiniz”, – deyə İranın hərbi komandanlığının sözçüsü İbrahim Zolfakari bildirib.

Xatırladaq ki, gecə saatlarında Tehranda bank ofisləri hücuma məruz qalandan sonra Zolfakari bildirib ki, İran buna cavab olaraq ABŞ və ya İsraillə iş qurmuş bankları hədəfə alacaq. O əlavə edib ki, Yaxın Şərq sakinləri banklardan ən azı 1000 metr məsafədə dayanmalıdırlar.

