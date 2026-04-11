Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Üzərində tikilən evlər səbəbindən Xətai rayonu, Rəşid Bağırov küçəsində çökən diamertri 1200 mm-lik tullantı su kollektorunun təmir-bərpa işləri davam etdirilir.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Xidmətin balansındakı kollektor üzərində aparılan işlər Agentliyin Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdriyyəti tərəfindən icra olunur. Ətrafda təklükəsizlik tədbirləri görülüb, mühafizə bəndləri qurulub. Geniş ərazini əhatə edən 9 metr dərinlikdə xəndək qazıldıqdan sonra kollektorun qəzalı hissəsini aşkara çıxarmaq mümkün olub. Kollektorun qəzalı hissəsi yenisi ilə əvəzlənəcək.

Tikinti-bərpa işlərinin səmərəli icrasına nail olmaq məqsədilə yaradılan qərargaha ADSEA sədri Zaur Mikayılov rəhbərlik edir.

Xatırladaq ki, həmin ünvanda evlərin altında qalan 500 millimetrlik çuğun xəttin 100 metr hissəsi polietilen boru ilə əvəzlənərək yeri dəyişdirilib. Qəzalı vəziyyətdə olan evin altında qalan 100 və 150 millimetrlik köhnə polad borular da ləğv edilərək diametri 110 və 160 millimetrlik yeni polietilen borularla əvəz olunub. Qəza ehtimalının artması ilə bağlı indiki hadisədən öncə sakinlərə xəbərdarlıq edilib.

Aktual

Siyasət

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Siyasət

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Siyasət

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Siyasət

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Cəmiyyət

Bu gün Bakıda 550 küçə yuyulub - YENİLƏNİB

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Masazırda iki qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Birinci sinfə qəbul üzrə ünvanlarla bağlı müraciətlərinin cavablandırılmasının vaxtı uzadılıb

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

“Canlı yayım”a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

Son xəbərlər

Bu gün Bakıda 550 küçə yuyulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 18:05

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 17:53

Tərtərdə kanalda batan 7 yaşlı uşağın meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:36

Masazırda iki qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 17:26

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:07

Bakı, Abşeron və Xaçmazda suçəkmə işləri həyata keçirilir - VİDEO

Bu gün, 16:49

Kəmalə Məmmədova: Bakı ilə İrəvan arasında dialoqun qurulmasında medianın rolu vacibdir

Bu gün, 16:32

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:06

Paytaxtda mənzillərdən 10 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:05

Məşhur aktrisanın ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

Bu gün, 15:53

Ötən gün Azərbaycanda 11 qanunsuz silah aşkarlanıb

Bu gün, 15:43

Pakistan və İran nümayəndə heyətləri danışıqlar aparır

Bu gün, 15:30

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Bu gün, 15:23

İrandan Azərbaycana indiyədək təxliyə edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:04

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 14:45

Keşlədə kollektorun daşması nəticəsində yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 14:27

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:58

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:12

Cəlilabadda 17 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:47

Saatlıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən üç nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:22
Bütün xəbərlər