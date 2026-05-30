 Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

13:33 - Bu gün
Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Oğuz rayonu, Bayan kəndində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşın avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a FHN-in Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal FHN-in Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin xilasediciləri cəlb edilib.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən, “Mercedes” markalı minik avtomobilinin idarəetməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılması nəticəsində yol-qəza hadisəsinin baş verdiyi və sürücünün deformasiyaya uğrayan avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qaldığı müəyyən olunub.

Xilasedicilər tərəfindən xüsusi xilasetmə vasitələrinin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü, 1994-cü il təvəllüdlü A.Əmiraslanov xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib.

Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

09:59

Oğuz rayonunda avtomobil ağaca çırpılması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb.

1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, hadisə Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Qumlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

Şəki sakini Amil Elxan oğlu Əmiraslanovun idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb.

Nəticədə sürücü və sərnişin, 1981-ci il təvəllüdlü Sevinc Əlifova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Sürücü A. Əmiraslanov avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb. Hazırda sürücünün avtomobildən çıxarılması üçün işlər aparılır.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır.

Paylaş:
194

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Siyasət

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Böyük Qaladərəsi kəndindəki sakinlərlə görüşü barədə paylaşım edilib

Cəmiyyət

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bakıda anasının xəstəliyinə görə evdə olmayan şəxs qayıdanda mənzilinin talandığını gördü

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat gələn bu tarixdə yekunlaşacaq

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib

“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO

Günay Ağamalının mətbuat katibi: Deputatın yanılmaq hüququ var - VİDEO

Yağış, duman, 27 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

Son xəbərlər

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 15:02

Bakıda anasının xəstəliyinə görə evdə olmayan şəxs qayıdanda mənzilinin talandığını gördü

Bu gün, 14:43

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Bu gün, 14:24

Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat gələn bu tarixdə yekunlaşacaq

Bu gün, 14:02

Sumqayıtda yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyıti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:33

Kitab adamı və möhkəm prinsiplər sahibi: Əjdər Xanbabayevın ölümünün 36-cı ildönümünə

Bu gün, 13:29

Bu gün böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günüdür

Bu gün, 13:08

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Türkiyədə yenidən zəlzələ olub

Bu gün, 12:24

DSX-dən əməliyyat: külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Bu gün, 11:58

“Subway Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları üçün KVN gecəsinə səfər təşkil edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:30

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:25

Güclü külək nəticəsində Bakıda 41 ağac sınıb - FOTO

Bu gün, 11:15

Sumqayıtda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 10:56

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 10:47

Qaxda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 10:25

Dəhşətli külək Bakıdakı ticarət mərkəzinin damını uçurdu - VİDEO

Bu gün, 10:11

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

29 / 05 / 2026, 17:26

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

29 / 05 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər