 Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

14:24 - Bu gün
Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi və Təhsil İnstitutu tərəfindən 5 iyun tarixində IV siniflər, 6 iyun tarixində isə VI siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitorinq təşkil olunacaq.

1news.az Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, IV siniflərdə monitorinq tədris dili və riyaziyyat fənləri, VI siniflərdə isə monitorinq tədris dili, təbiət və riyaziyyat fənləri üzrə aparılacaq.

IV sinif şagirdlərinə tədris dili fənni üzrə 28 qapalı, 2 açıq yazılı sual, riyaziyyat fənni üzrə isə 25 qapalı, 3 həlli tələb olunmayan açıq kodlaşan və 2 həlli tələb olunan açıq yazılı sual, VI sinif şagirdlərinə tədris dili fənni üzrə 23 qapalı, 2 açıq yazılı sual, təbiət fənni üzrə 25 qapalı sual, riyaziyyat fənni üzrə 20 qapalı, 3 həlli tələb olunmayan açıq kodlaşan və 2 həlli tələb olunan açıq yazılı sual təqdim olunacaq. IV siniflərə sualların cavablandırılması üçün 150 dəqiqə, VI siniflərə sualların cavablandırılması üçün 180 dəqiqə vaxt veriləcək.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Siyasət

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Böyük Qaladərəsi kəndindəki sakinlərlə görüşü barədə paylaşım edilib

Cəmiyyət

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bakıda anasının xəstəliyinə görə evdə olmayan şəxs qayıdanda mənzilinin talandığını gördü

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat gələn bu tarixdə yekunlaşacaq

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Yağış, duman, 27 dərəcə isti - Sabahın havası açıqlandı

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeni direktorlar təyin olunub

Bayram günlərində metroda iş rejimi dəyişəcək

Liseydə müəllimi güllələyən şagirdin ittihamı ağırlaşdırıldı, atası da ifadə verdi

Son xəbərlər

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 15:02

Bakıda anasının xəstəliyinə görə evdə olmayan şəxs qayıdanda mənzilinin talandığını gördü

Bu gün, 14:43

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Bu gün, 14:24

Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat gələn bu tarixdə yekunlaşacaq

Bu gün, 14:02

Sumqayıtda yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyıti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:33

Kitab adamı və möhkəm prinsiplər sahibi: Əjdər Xanbabayevın ölümünün 36-cı ildönümünə

Bu gün, 13:29

Bu gün böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günüdür

Bu gün, 13:08

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Türkiyədə yenidən zəlzələ olub

Bu gün, 12:24

DSX-dən əməliyyat: külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Bu gün, 11:58

“Subway Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları üçün KVN gecəsinə səfər təşkil edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:30

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:25

Güclü külək nəticəsində Bakıda 41 ağac sınıb - FOTO

Bu gün, 11:15

Sumqayıtda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 10:56

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 10:47

Qaxda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 10:25

Dəhşətli külək Bakıdakı ticarət mərkəzinin damını uçurdu - VİDEO

Bu gün, 10:11

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

29 / 05 / 2026, 17:26

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

29 / 05 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər