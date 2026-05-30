 İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

10:47 - Bu gün
İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Ağdərə rayonu Baş Güney kəndində insana məxsus sümük qalıqları aşkar edilib.

1news.az-ın "Report"a istinadən əldə etdiyi məlumata görə, aşkar edilən sümük fraqmentlərinin Qəribov Balay Ələsgər oğlunun ailə üzvlərinə aid olduğu ehtimal edilir.

Sümük fraqmentləri onların yaşadığı evin həyətindən nəvəsi Bəxtiyar Əsgərovun axtarışları zamanı aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, 1992-ci il mart ayının 12- si tarixində Baş Güney kəndi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilərkən 5 nəfərlik ailə üzvü, 1890-cı il təvəllüdlü Qəribov Balay Ələsgər oğlu, onun həyat yoldaşı 1928-ci il təvəllüdlü İsmayılova Saray Eyvaz qızı, qızları 1946-cı il təvəllüdlü Ələsgərova Zabilə Balay qızı, 1954-cü il təvəllüdlü Ələsgərova Ramilə Balay qızı və nəvəsi 1972-ci il təvəllüdlü Xudaverdiyeva Nərgiz Aydın qızının taleyindən heç bir xəbər alınmayıb.

Tapılan sümük fraqmentləri aidiyyatı qurumlar tərəfindən təhqiqat üçün götürülərək ekspertizaya təqdim edilib.

Paylaş:
127

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Siyasət

Maldiv Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında Böyük Qaladərəsi kəndindəki sakinlərlə görüşü barədə paylaşım edilib

Cəmiyyət

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bakıda anasının xəstəliyinə görə evdə olmayan şəxs qayıdanda mənzilinin talandığını gördü

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat gələn bu tarixdə yekunlaşacaq

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Günay Ağamalının mətbuat katibi: Deputatın yanılmaq hüququ var - VİDEO

FAKTİKİ HAVA: Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə dolu yağıb - VİDEO

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeni direktorlar təyin olunub

Son xəbərlər

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 15:02

Bakıda anasının xəstəliyinə görə evdə olmayan şəxs qayıdanda mənzilinin talandığını gördü

Bu gün, 14:43

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Bu gün, 14:24

Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat gələn bu tarixdə yekunlaşacaq

Bu gün, 14:02

Sumqayıtda yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyıti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:33

Kitab adamı və möhkəm prinsiplər sahibi: Əjdər Xanbabayevın ölümünün 36-cı ildönümünə

Bu gün, 13:29

Bu gün böyük Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günüdür

Bu gün, 13:08

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Türkiyədə yenidən zəlzələ olub

Bu gün, 12:24

DSX-dən əməliyyat: külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Bu gün, 11:58

“Subway Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları üçün KVN gecəsinə səfər təşkil edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:30

Dövlət başçısı Xorvatiya Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:25

Güclü külək nəticəsində Bakıda 41 ağac sınıb - FOTO

Bu gün, 11:15

Sumqayıtda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

Bu gün, 10:56

İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 10:47

Qaxda 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 10:25

Dəhşətli külək Bakıdakı ticarət mərkəzinin damını uçurdu - VİDEO

Bu gün, 10:11

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

29 / 05 / 2026, 17:26

SEPAH: Son sutkada Hörmüz boğazından 24 gəmi keçib

29 / 05 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər