İtkin düşən ailənin izinə rast gəlindi: Ağdərədə sümük qalıqları aşkarlandı - FOTO
Ağdərə rayonu Baş Güney kəndində insana məxsus sümük qalıqları aşkar edilib.
1news.az-ın "Report"a istinadən əldə etdiyi məlumata görə, aşkar edilən sümük fraqmentlərinin Qəribov Balay Ələsgər oğlunun ailə üzvlərinə aid olduğu ehtimal edilir.
Sümük fraqmentləri onların yaşadığı evin həyətindən nəvəsi Bəxtiyar Əsgərovun axtarışları zamanı aşkarlanıb.
Qeyd edək ki, 1992-ci il mart ayının 12- si tarixində Baş Güney kəndi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilərkən 5 nəfərlik ailə üzvü, 1890-cı il təvəllüdlü Qəribov Balay Ələsgər oğlu, onun həyat yoldaşı 1928-ci il təvəllüdlü İsmayılova Saray Eyvaz qızı, qızları 1946-cı il təvəllüdlü Ələsgərova Zabilə Balay qızı, 1954-cü il təvəllüdlü Ələsgərova Ramilə Balay qızı və nəvəsi 1972-ci il təvəllüdlü Xudaverdiyeva Nərgiz Aydın qızının taleyindən heç bir xəbər alınmayıb.
Tapılan sümük fraqmentləri aidiyyatı qurumlar tərəfindən təhqiqat üçün götürülərək ekspertizaya təqdim edilib.