Qafar Ağayev12:23 - Bu gün
Azad olunmuş ərazilərdə çəkiləcək avtomobil yolunun uzunluğu açıqlandı

Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində ümumi uzunluğu 3 878,1 km olan 68 layihə üzrə tikinti işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi(AAYDA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırda azad edilmiş ərazilərdə ümumi uzunluğu 2 432,8 km olan 38 layihə üzrə tikinti işləri davam etdirilir:

"Ümumi uzunluğu 71,2 km olan 48 tunelin tikintisi nəzərdə tutulur. Ümumi uzunluğu 13,6 km olan 7 tunelin tikintisi başa çatdırılıb. Ümumi uzunluğu 57,6 km olan 41 tunelin tikintisi isə davam etdirilir".

AAYDA-dan bildirilib ki, Qarabağ v ə Şərqi Zəngəzurda ümumi uzunluğu 9 581,6 metr olan 447 körpünün tikintisi nəzərdə tutulur: "Ümumi uzunluğu 8 839,1 metr olan 392 körpü artıq inşa edilib. Ümumi uzunluğu 3 871 metr olan 16 viadukun tikintisi nəzərdə tutulur. Ümumi uzunluğu 1 965 metr olan 9 viadukun tikintisi başa çatdırılıb".

Aktual

Rəsmi

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Cəmiyyət

Bu ilin mart ayında Azərbaycan Ermənistandan ilk dəfə mal idxal edib

Cəmiyyət

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Bulvarda yaşıllığa ziyan vuran 10 nəfər müəyyən edilib polisə çağırıldı – VİDEO

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Bu gün, 16:07

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Bu gün, 16:05

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Bu gün, 15:26

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:19

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 14:56

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Bu gün, 14:38

255 xarici diplom tanınmadı - SƏBƏB

Bu gün, 14:32

“Mafiya sevgisi”nin məktəblərə ayaq açması və ya məktəblilər necə cinayətkara çevrildi? - KÖŞƏ

Bu gün, 14:22

Azərbaycan və Mərakeş parlamentləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb - FOTO

Bu gün, 14:02

BŞTİ-dən həbs xəbəri yayılan məktəb direktoru ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 13:40

Dövlət maliyyəsinin idarə olunması vahid platformada birləşdirilir

Bu gün, 13:31

Özünü bank əməkdaşı kimi təqdim edərək kartdan pul oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:17

Qaradağda 48 yaşlı kişi evinin həyətində yıxılaraq vəfat edib

Bu gün, 12:56

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:36

“Teleradio”ya yeni rəhbər təyin edilib

Bu gün, 12:27

Gədəbəydə körpə qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bu gün, 12:26

Azad olunmuş ərazilərdə çəkiləcək avtomobil yolunun uzunluğu açıqlandı

Bu gün, 12:23

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 12:11
Bütün xəbərlər