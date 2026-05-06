 İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

12:07 - Bu gün
İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-da İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Casirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əl-Casirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi.

Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdir səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurğulandı.

Bankın Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif istiqamətlərində, həmçinin enerji, o cümlədən yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı, su və irriqasiya sistemləri, infrastruktur və sosial sahələrdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyi qeyd edildi. Bu xüsusda vurğulandı ki, 20-yə yaxın dövlət və özəl layihənin icrası üçün bank tərəfindən 1,2 milyard ABŞ dollarından çox vəsait ayrılıb.

Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək İllik toplantılarına hazırlıq məsələləri müzakirə olundu.

Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirdi.

Söhbət zamanı Azərbaycanla bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

Paylaş:
71

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Cəmiyyət

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

İqtisadiyyat

AMB uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Rəsmi

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

İlham Əliyev 19-cu “Caspian Agro Week” və 31-ci “InterFood Azerbaijan” sərgiləri ilə tanış olub - FOTO

İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibini qəbul edib

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib

Prezident Avropa çempionatında komanda hesabında çempion olan güləşçiləri qəbul edib - YENİLƏNİB

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxış edib - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Azərbaycanda tanınmış vəkil vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:10

Taleh Kazımov: Yelo Bank həm beynəlxalq standartlara, həm də ölkənin daxili qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərir

Bu gün, 12:55

Keti Perri “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq

Bu gün, 12:35

Sabah 23 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:22

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:07

Çavuşoğlunun qardaşı güllələndi

Bu gün, 11:53

Expressbankın dəstəyilə VI Autizm Festivalı baş tutub - FOTO

Bu gün, 11:43

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Bu gün, 11:35

AIREX 2026: Azərbaycan beynəlxalq daşınmaz əmlak sərgisinə ev sahibliyi edəcək

Bu gün, 11:31

Taleh Kazımov: Bu il CƏB profisiti 5,5 milyard dollar proqnozlaşdırılır

Bu gün, 11:25

Baş Prokurorluqdan Onkologiya Mərkəzindəki hadisə ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 11:14

İsraildən Livana yeni hücum hədəsi: “Təxliyə edin!”

Bu gün, 11:08

WUF13-ün əsas tədbirlərini əhatə edən proqram ictimaiyyətə təqdim olunub

Bu gün, 10:52

Şəkidə avtomobil aşdı - Ölən var

Bu gün, 10:46

Yanvar-aprel aylarında dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə 96,5 milyon manat geri qaytarılıb

Bu gün, 10:31

“Navai”nin “Ferrari” ilə düşdüyü qəzanın görüntüləri yayıldı - VİDEO

Bu gün, 10:28

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

Bu gün, 10:28

Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını dəyişib

Bu gün, 10:24

Tehranda ticarət mərkəzində yanğın: Ölənlər var

Bu gün, 10:23

Ölkənin xarici ticarət saldosu 93,3% yüksəlib

Bu gün, 10:16
Bütün xəbərlər