 “Bu küçə adları dəyişdirilməlidir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Bu küçə adları dəyişdirilməlidir”

15:02 - Bu gün
“Bu küçə adları dəyişdirilməlidir”

“Toponimiya siyasəti ölkəmizin digər ərazilərində də ardıcıl şəkildə davam etdirilməlidir”.

1news.az “Qafqazinfo”-ya istinadən xəbər verir ki, bunu deputat Vasif Qafarov Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bu gün keçirilən iclasında “Quba rayonunun bəzi ərazi vahidlərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

“Bu gün bir çox şəhər və qəsəbələrimizdə, o cümlədən Bakıda və qəsəbələrində hələ də sovet dövründən qalan və dəyərlərimizə yad ideoloji məzmun daşıyan, milli kimliyimizlə uyğunlaşmayan küçə adları mövcuddur. Bu baxımdan xüsusilə bolşevik adlarını daşıyan küçələrin adlarının dəyişdirilməsi məsələsinə yenidən baxılmasını və həmin adların Azərbaycan tarixini, görkəmli şəxsiyyətlərini və milli dəyərlərini əks etdirən adlarla əvəz olunmasını məqsədəuyğun hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu yanaşma həm tarixi yaddaşımızın bərpasına, həm də gələcək nəsillərin milli ruhda formalaşmasına töhfə verəcək”, - deputat bildirib.

Paylaş:
139

Aktual

Dünya

Ararat Mirzoyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında faktiki sülh formalaşıb

Cəmiyyət

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Cəmiyyət

Taleh Kazımov: Dövlət və özəl sektorda çalışanların maaşlarını istədikləri bankdan ala bilməsini istəyirik

Rəsmi

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - SİYAHI

Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana alüminium və taxıl göndəriləcək

Süni kürünün “təbii kürü” adı ilə satılması istehlakçıların aldadılmasıdır – XƏBƏRDARLIQ

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Yol təhlükəsizliyi ilə bağlı müsabiqə: gənclər üçün yeni imkan

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Bakının bəzi yollarında WUF13 çərçivəsində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılacaq - SİYAHI

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Son xəbərlər

Hazırda yollarda vəziyyət necədir? - SİYAHI

Bu gün, 17:51

Sabah Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana alüminium və taxıl göndəriləcək

Bu gün, 17:47

İsveçrə Hava Yollarına məxsus təyyarə Qazaxıstana təcili eniş etdi

Bu gün, 17:42

Süni kürünün “təbii kürü” adı ilə satılması istehlakçıların aldadılmasıdır – XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:36

Makron quru sərhədlə Türkiyəyə keçmək istədi, Ərdoğan icazə vermədi

Bu gün, 17:25

Azərbaycanla Efiopiya arasında müdafiə sahəsində saziş təsdiqlənib

Bu gün, 17:16

Uşaqlara qarşı zorakılıq və dilənçiliyə məcburetmə hallarına görə cərimələr təsdiqlənib

Bu gün, 17:06

Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğlunun hücuma məruz qalan qardaşına şəfa diləyib

Bu gün, 17:05

Oğurladığı bank kartı ilə alış-veriş etdi, saxlanıldı

Bu gün, 16:55

Süni intellektlə qanunsuz materialların hazırlanıb yayılmasına qadağalar, cərimə və cəzalar təsdiqlənib

Bu gün, 16:52

Protokolun surəti nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsinə qoyulmayacaq - Qanunda dəyişiklik

Bu gün, 16:44

“SportAccord” Konvensiyasının Bakıda keçiriləcəyi tarix müəyyən olundu təsdiqləndi

Bu gün, 16:32

Pakistan Baş naziri Şərifdən Trampın qərarına dəstək

Bu gün, 16:31

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Bu gün, 16:25

Əliyar Ağayevin cəzası bitdi - Təyinat aldı

Bu gün, 16:15

AFFA İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın prezidenti və baş məşqçisini cəzalandırıb

Bu gün, 16:12

Bu şəxslərin əməkhaqlarına əlavələr veriləcək

Bu gün, 15:54

Şahdağda qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 15:38

Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

Bu gün, 15:36

Bakıda yola çıxan at polis əməkdaşları tərəfindən kənarlaşdırılıb - VİDEO

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər