Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb
2026-cı ilin ilk 4 ayında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları artıb.
1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Sədrih sözlərinə görə, bu dövrdə ehtiyatlar 2,9 milyard ABŞ dolları artaraq 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb. AMB-nin valyuta ehtiyatları isə 12,7 milyard ABŞ dolları səviyyəsində formalaşıb.
