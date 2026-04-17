2026-nın 3 ayı ərzində şəhid ailəsi üzvlərinə 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2026-cı ilin ilk üç ayı ərzində TƏBİB tabeli tibb müəssisələrinə 4 min 261 şəhid ailəsi üzvü tərəfindən 14 min 645 müraciət daxil olub. Müraciətlər əsasında onlara ümumilikdə 51 min183 adda müxtəlif tibbi xidmət göstərilib.
Tibbi xidmətlər, əsasən, terapevtik, kardioloji, endokrinoloji, nevroloji, laborator-diaqnostik və radioloji istiqamətləri əhatə edib.
Bununla yanaşı, YAŞAT Fondu tərəfindən 12 müraciət araşdırılaraq müvafiq dəstək göstərilib.
Qeyd edək ki, hazırda TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərən koordinatorlar vasitəsilə şəhid ailəsi üzvlərinə növbəsiz tibbi xidmətlərin göstərilməsi, müayinələrin təşkili və zəruri hallarda yönləndirmə xidmətləri təmin olunur.