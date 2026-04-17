 2026-nın 3 ayı ərzində şəhid ailəsi üzvlərinə 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev17:22 - Bu gün
Şəhid ailəsi üzvlərinə 2026-cı ilin ilk üç ayı ərzində 50 mindən çox tibbi xidmət göstərilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 2026-cı ilin ilk üç ayı ərzində TƏBİB tabeli tibb müəssisələrinə 4 min 261 şəhid ailəsi üzvü tərəfindən 14 min 645 müraciət daxil olub. Müraciətlər əsasında onlara ümumilikdə 51 min183 adda müxtəlif tibbi xidmət göstərilib.

Tibbi xidmətlər, əsasən, terapevtik, kardioloji, endokrinoloji, nevroloji, laborator-diaqnostik və radioloji istiqamətləri əhatə edib.

Bununla yanaşı, YAŞAT Fondu tərəfindən 12 müraciət araşdırılaraq müvafiq dəstək göstərilib.

Qeyd edək ki, hazırda TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərən koordinatorlar vasitəsilə şəhid ailəsi üzvlərinə növbəsiz tibbi xidmətlərin göstərilməsi, müayinələrin təşkili və zəruri hallarda yönləndirmə xidmətləri təmin olunur.

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Bakı, Abşeron və Xaçmazda suçəkmə işləri həyata keçirilir - VİDEO

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

İmtahanda maksimum bal toplayan Aydın: Çox yox, düzgün çalışmaq lazımdır

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Tramp: ABŞ hazırda dünyanın ən möhtəşəm ölkəsidir

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı maksimum bal toplayanların sayı açıqlandı

İran açıqladı: Hörmüz boğazı ticarət gəmiləri üçün açılıb

Üç qardaş ölkə liderləri Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində bir araya gəldilər - FOTO

Yağış, qar yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

“Anadolu Ankası – 2026” beynəlxalq təlimi uğurla başa çatıb - VİDEO

Azərbaycan Prezidenti Şahbaz Şəriflə görüşdü - FOTO

Mikayıl Müşfiqin xatirə muzeyi zədələndi - FOTO

Antalya Diplomatiya Forumunun açılış mərasimi keçirilir, Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edir

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional sahibliyin qəti tərəfdarıdır

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluq Binəqədiə baş verən hadisə ilə bağlı birgə məlumat yaydı

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

