“Space” TV-nin yeni baş direktoru o təyin edildi
"Space" televiziyasına yeni baş direktor təyin edilib.
1news.az-ın Manset.az-a istinadən məlumatına görə, "Space" televiziyasının təsisçisinin qərarı ilə baş direktor vəzifəsinə Ayaz Mustafayev gətirilib.
Ayaz Mustafayev bir az əvvəl televiziyanın rəhbər şəxsləri və redaksiya kollektivi ilə iclas keçirib. Müvafiq tapşırıqlar verilib. Qeyd edək ki, "Space" TV-nin əvvəlki baş direktoru Vado Korovin istefa verərək vəzifəsindən ayrılıb.
Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan əvvəl "Space" televiziyasının bağlanacağı ilə bağlı xəbər yayımlanmışdı.
