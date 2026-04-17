 Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 71 nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 71 nəfər saxlanılıb

Qafar Ağayev10:10 - Bu gün
Daxili İşlər Nazirliyi ölkə ərazisində son sutka ərzində qeydə alınan cinayətlərlə bağlı statistik məlumatları açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 16-da ölkə üzrə qeydə alınan 70 cinayətin, eləcə də əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 19 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 114 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Onlardan 95-i borclu şəxs qismində axtarışda olanlardır.

Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 33 fakt, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə 11 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 71 nəfər saxlanılıb.

Paylaş:
131

Binəqədidə dəhşət: Keçmiş arvadını öldürüb, evi partlatdı – VİDEO

Bu gün, 15:44

Məktəb hücumlarından sonra türk serialları ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 15:43

Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri nələri müzakirə ediblər? - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 15:13

Qanada M çiçəyi yoluxmaları 1062-yə çatdı

Bu gün, 14:50

196 ölkədə axtarışa verilən azərbaycanlı “qızıl adam” Türkiyədə belə saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 14:43

Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşündən danışdı: Heç bir fikir ayrılığı müşahidə olunmadı - VİDEO

Bu gün, 14:20

Hidayət Heydərov Avropa çempionatında finala yüksəlib

Bu gün, 14:15

“Etender.gov.az” portalında elektron müqavilə və inteqrasiya sistemləri yenilənib

Bu gün, 14:06

Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

Bu gün, 13:52

Gənc cüdoçu Rəsul Səmədzadə Afrikanın qəlbində Azərbaycanın adını ucaldıb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 13:48

DSMF Mərkəzi filialı üçün 1 milyon manatdan çox vəsaitə ofis icarələyir

Bu gün, 13:26

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:06

Azərbaycan və Moldova Prezidentləri arasında görüş keçirilib

Bu gün, 12:57

Azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi infrastruktur obyektləri yaradılır

Bu gün, 12:50

İlham Əliyevin Antalyada Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:46

Azərbaycanla Türkiyə arasında prokurorluq sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

Bu gün, 12:45

Rza Tamer vəfat etdi

Bu gün, 12:37

“Yüksəliş” müsabiqəsinə müraciət edənlər hansı ölkədə təhsil alıb?

Bu gün, 12:29

“Yüksəliş” müsabiqəsində ən aktiv yaş qrupu açıqlanıb

Bu gün, 12:26

“Yüksəliş” müsabiqəsinə rekord sayda müraciət olub

Bu gün, 12:19
Bütün xəbərlər