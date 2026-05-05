 Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO

16:53 - Bu gün
Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO

Aprelin 24-də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) “1003 – Çağrı Mərkəzi”nə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində yerləşən 121 nömrəli orta məktəbdə qida zəhərlənməsi ilə bağlı məlumat daxil olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.

Bilidirilib ki, müraciət əsasında Agentliyin əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalara başlanılıb.

Məktəbin bufetində və təchizatçı müəssisədə yoxlamalar aparılaraq qida nümunələri laborator müayinələrə cəlb edilib. İlkin məlumata görə, bufetdən alınan qoğalı istehlak edən 7 şagirddə qida zəhərlənməsi əlamətləri müşahidə olunub. 5 nömrəli Yoluxucu Uşaq Xəstəlikləri Xəstəxanasına yerləşdirilən şagirdlərə “dəqiqləşdirilməmiş bakterial mənşəli qida zəhərlənməsi” diaqnozu qoyulub və onlara zəruri tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

Yoxlama aparılarkən məktəbin bufetinin müvafiq qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərdiyi, istifadə edilən məhsulların mənşəyini təsdiq edən sənədlərin mövcud olmadığı, eləcə də saxlanma şəraitinin sanitar-gigiyenik tələblərə cavab vermədiyi müəyyən edilib.

Eyni zamanda, Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən “Ləzzət” unlu -qənnadı məmulatlarının istehsalı müəssisəsində plandankənar yoxlama aparılıb. Baxış zamanı müəssisədə ciddi sanitar-gigiyena normalarının pozulduğu aşkarlanıb.

Götürülmüş qida və yaxma nümunələrinin laborator müayinəsi nəticəsində uyğunsuzluq (e.coli, enterobakteriya və stafilokok) aşkarlanıb.

Müəyyən edilən nöqsanlar əsasında məktəbin bufetinin və təchizatçı müəssisənin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Məktəbin direktoru və sahibkarlar barəsində inzibati tədbirlər görülərək müvafiq protokollar tərtib edilib. Faktla bağlı toplanmış materiallar müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib.

Paylaş:
206

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev 19-cu “Caspian Agro Week” və 31-ci “InterFood Azerbaijan” sərgiləri ilə tanış olub - FOTO

Cəmiyyət

Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov və Kaya Kallasın geniştərkibli görüşü olub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Bu gün “Cahandar ağa”nın doğum günüdür

Aeroport yolunda avtoqəza olub, ölən var

Yeni təyin olunan rektor kimdir? - DOSYE

Azərbaycan millisi Malta və San Marino ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Xocalıya və Ağdərəyə növbəti köç olub, yeni mənzillərin açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Lənkəranda türkiyəli iş adamı öldü - FOTO

Həftəsonu bölgələrə səfərə çıxan sürücülərə müraciət

Son xəbərlər

İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 2 700-ü keçdi

Bu gün, 17:50

Bu gün “Cahandar ağa”nın doğum günüdür

Bu gün, 17:44

Aeroport yolunda avtoqəza olub, ölən var

Bu gün, 17:42

Yeni təyin olunan rektor kimdir? - DOSYE

Bu gün, 17:33

Azərbaycan millisi Malta və San Marino ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcək

Bu gün, 17:25

Sumqayıtda avtomobil yolu çöküb

Bu gün, 17:00

Paytaxt məktəblərinin birində 7 şagird qoğaldan zəhərlənib - FOTO

Bu gün, 16:53

Naxçıvanda hərbi vəzifəlilərlə təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 16:52

Azərbaycan və Gürcüstanın maliyyə nazirlikləri Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayacaq

Bu gün, 16:51

Azərbaycan və Ekvador arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 16:41

Həlak olan minatəmizləyənlərin övladlarının təhsilhaqqını dövlət ödəyəcək

Bu gün, 16:30

Naxçıvanda dəhşətli qətl: 75 yaşlı qadını öldürən rəfiqələrə hökm oxundu

Bu gün, 16:19

Bayraktar: Azərbaycanla Türkiyə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir

Bu gün, 16:06

Lerikdə 14 kiloqram narkotik vasitə və həblər aşkarlandı

Bu gün, 15:57

Sumqayıtda evdə yanğın olub, ana və qızı tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 15:42

İlham Əliyev 19-cu “Caspian Agro Week” və 31-ci “InterFood Azerbaijan” sərgiləri ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 15:31

Çində fişəng fabrikasında partlayış: onlarla ölən və yaralanan var

Bu gün, 15:31

Ceyhun Bayramov və Kaya Kallasın geniştərkibli görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:13

Paşinyan: Azərbaycanla yolların tam açılacağına şübhəm yoxdur

Bu gün, 15:05

Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:39
Bütün xəbərlər