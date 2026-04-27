Cəmiyyət

DİM sədri xarici dil imtahanlarında yenilikləri AÇIQLADI

12:32 - Bu gün
DİM sədri xarici dil imtahanlarında yenilikləri AÇIQLADI

Son illərdə xarici dil imtahanlarında mühüm yeniliklər tətbiq olunub.

1news.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə bu gün keçirilən "Tam orta təhsil səviyyəsində xarici dil fənləri üzrə qiymətləndirmə: yeni yanaşmalar və perspektivlər" adlı tədbirdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, artıq bir neçə ildir ki, imtahanlarda dinləmə qurğularından istifadə edilir və bu, dil bacarıqlarının düzgün qiymətləndirilməsi baxımından vacib addımdır:

"Xarici dili bilmək təkcə oxumaq və yazmaq demək deyil. Eyni zamanda onu eşitmək və başa düşmək də bu prosesin ayrılmaz hissəsidir".

M.Abbaszadə vurğulayıb ki, həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində bu sahədə ciddi irəliləyiş əldə olunub:

"Biz hesab edirik ki, gördüyümüz işlər nəticəsində böyük uğurlar qazanmışıq. Bu isə gənclərimizin həm ölkə daxilində, həm də xaricdə daha rəqabətədavamlı olması üçün mühüm rol oynayır".

DİM sədri əlavə edib ki, bu yanaşma müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq dil biliklərinin daha kompleks şəkildə qiymətləndirilməsinə imkan yaradır və gənclərin gələcək imkanlarını genişləndirir.

Aktual

Cəmiyyət

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Cəmiyyət

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Cəmiyyət

QMİ-dən Eçmiədzinin bəyanatlarına cavab: Qanunsuz tikililərin sökülməsi dini irsin məhvi deyil

Cəmiyyət

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Güclü külək toy çadırını uçurub

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Son xəbərlər

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının biletləri satışa çıxarıldı

Bu gün, 17:57

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Bu gün, 17:52

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu gün, 17:39

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bu gün, 17:22

Sankt-Peterburqda Putin və Əraqçi arasında görüş keçirilir

Bu gün, 17:12

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Yenidən MSK-nın sədri seçilən 75 yaşlı Məzahir Pənahovun DOSYESİ

Bu gün, 16:48

Azərbaycan Çinlə avtomobil yük daşımalarında kvotanı 5 dəfə artırıb

Bu gün, 16:41

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:24

Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: Bu ərazilərə getməyin!

Bu gün, 16:10

2 ay əvvəl evlənən qazi qəzada öldü - Foto

Bu gün, 15:54

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:40

RİNN nümayəndəsi: Hazırda 1800-ə qədər avtobusda nağdsız ödəniş var

Bu gün, 15:34

Dünənki imtahanın nəticələri bu vaxt açıqlanacaq

Bu gün, 15:26

İlin ilk 3 ayında yol qəzalarında 21 piyada ölüb

Bu gün, 15:09

Ali Məhkəmə: Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı təkrar mübahisə predmeti ola bilməz

Bu gün, 15:04

Yazılı imtahanların vaxtı dəyişdirilir

Bu gün, 14:41

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Bu gün, 14:39

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Bu gün, 14:22

İsrail atəşkəsi pozmaqda davam edir: Livana hücumlarda 14 nəfər ölüb

Bu gün, 14:17
Bütün xəbərlər