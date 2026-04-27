 Səhiyyə Nazirliyindən 10 saatlıq unikal əməliyyat: pasiyentin öz sümüyü ilə yeni çənə quruldu - FOTO
Səhiyyə Nazirliyindən 10 saatlıq unikal əməliyyat: pasiyentin öz sümüyü ilə yeni çənə quruldu - FOTO

Qafar Ağayev11:57 - Bu gün
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Akademik M. Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində unikallığı ilə seçilən aşağı çənənin bərpası üzrə unikal və yüksək texnoloji cərrahi əməliyyat uğurla icra olunub.

Nazirlikdən 1news.az-a verilən məlumata görə, bu əməliyyat mərkəzdə ilk dəfə olaraq 2026-cı ilin mart ayında Səhiyyə Nazirliyinin tapşırığı ilə yaradılmış plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə şöbəsinin həkimləri tərəfindən icra edilib.

Əməliyyat təxminən 10 saat davam edib və bir neçə ixtisas üzrə cərrahi briqadaların iştirakı ilə həyata keçirilib. Baş-boyun nahiyəsi üzrə əməliyyat üz-çənə cərrahı-onkoloq, tibb elmləri doktoru, professor Məhəmməd Davudov və şöbə müdiri, plastik-rekonstruktiv cərrah, tibb elmləri doktoru Elçin Məmmədov tərəfindən icra edilib.

Mikrocərrahi transplantasiya mərhələsi isə üz-çənə cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Abdullayev və üz-çənə cərrahı Vəlican Abasov tərəfindən həyata keçirilib.

Əməliyyatın uğuru dəqiq rəqəmsal planlaşdırma, ixtisaslaşmış tibbi avadanlıqlar və anestezioloqlar, onkoloqlar, üz-çənə və plastik-rekonstruktiv cərrahların koordinasiyalı fəaliyyəti nəticəsində mümkün olub.

Bir il yarım əvvəl pasiyentə baş-boyun nahiyəsində yerləşən geniş yayılmış bədxassəli törəmə səbəbilə aşağı çənənin yarısı çıxarılmış və onun yerinə titan konstruksiya yerləşdirilib. Müasir tibbi texnologiyaların tətbiqi sayəsində həyata keçirilən son əməliyyat zamanı əvvəlcədən qoyulmuş titan lövhə çıxarılıb, aşağı çənənin yarısı pasiyentin öz sümüyü — fibula (incik sümüyü) vasitəsilə yenidən qurulub.

Mikrocərrahi üsulla icra olunan rekonstruksiya zamanı sümük strukturu pasiyentin ayağından götürülərək üz nahiyəsinə transplantasiya edilib və damarlar yüksək dəqiqliklə birləşdirilib. Bu yanaşma onkoloji əməliyyat nəticəsində itirilmiş üz nahiyəsinin həm funksional, həm də estetik baxımdan bərpasına imkan verir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, gələcək mərhələdə bərpa olunmuş sümüyə dental implantların yerləşdirilməsi planlaşdırılır ki, bu da pasiyentin həyat keyfiyyətinin tam bərpasına şərait yaradacaq.

Mərkəzdə bu kimi yüksək texnologiyalı əməliyyatların icrası ölkədə rekonstruktiv cərrahiyyənin inkişafına və vətəndaşların müasir tibbi xidmətlərə çıxış imkanlarının genişlənməsinə mühüm töhfə verir.

Aktual

Cəmiyyət

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Cəmiyyət

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Cəmiyyət

QMİ-dən Eçmiədzinin bəyanatlarına cavab: Qanunsuz tikililərin sökülməsi dini irsin məhvi deyil

Cəmiyyət

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Martın 15-i keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Son xəbərlər

“Neftçi” – “Qarabağ” matçının biletləri satışa çıxarıldı

Bu gün, 17:57

Anasının evinin pəncərəsini silərkən yıxılıb öldü

Bu gün, 17:52

Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib

Bu gün, 17:39

Bu yolda sürət həddi endirildi

Bu gün, 17:22

Sankt-Peterburqda Putin və Əraqçi arasında görüş keçirilir

Bu gün, 17:12

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Yenidən MSK-nın sədri seçilən 75 yaşlı Məzahir Pənahovun DOSYESİ

Bu gün, 16:48

Azərbaycan Çinlə avtomobil yük daşımalarında kvotanı 5 dəfə artırıb

Bu gün, 16:41

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:24

Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: Bu ərazilərə getməyin!

Bu gün, 16:10

2 ay əvvəl evlənən qazi qəzada öldü - Foto

Bu gün, 15:54

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:40

RİNN nümayəndəsi: Hazırda 1800-ə qədər avtobusda nağdsız ödəniş var

Bu gün, 15:34

Dünənki imtahanın nəticələri bu vaxt açıqlanacaq

Bu gün, 15:26

İlin ilk 3 ayında yol qəzalarında 21 piyada ölüb

Bu gün, 15:09

Ali Məhkəmə: Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı təkrar mübahisə predmeti ola bilməz

Bu gün, 15:04

Yazılı imtahanların vaxtı dəyişdirilir

Bu gün, 14:41

İlham Əliyevin və Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilib

Bu gün, 14:39

“Bəs nə vaxt?” – “Gənclik” metrosu yaxınlığındakı parkların birləşdirilməsi ilə bağlı əsas sual açıq qalır

Bu gün, 14:22

İsrail atəşkəsi pozmaqda davam edir: Livana hücumlarda 14 nəfər ölüb

Bu gün, 14:17
Bütün xəbərlər