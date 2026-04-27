Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibi müəyyənləşib.

Qafar Ağayev11:59 - Bu gün
1news.az məlumatına görə, bununla bağlı Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müvafiq qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri təyin ediliblər:

Yeni Azərbaycan Partiyasından:

  • Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
  • Qasımov Rövzət Afət oğlu
  • İbrahimov Ramiz Hilal oğlu
  • Paşayev Hüseyn Məmməd oğlu
  • Məmmədov Elmar Eldar oğlu
  • Abdullayeva Sevinc Qurban qızı

Milli Məclisdə deputatları azlıq təşkil edən partiyalardan:

  • Böyük Quruluş Partiyası (BQP) - Əsgərov Bəxşeyiş Məmməd oğlu
  • Ana Vətən Partiyası (AVP) - Quliyev Etibar Cəfər oğlu
  • Ədalət, Hüquq, Demokratiya (ƏHD) Partiyası - Rəhimov Mikayıl Rəhman oğlu
  • Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) - Qəhramanlı Almas Əlisultan qızı
  • Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası (ADİP) - Həsənov Tofiq Eldar oğlu
  • Şahbazov İlkin Zaur oğlu.

Milli Məclisdə heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan deputatların (bitərəflərin) namizədlərindən:

  • Muxtarova Arifə Ağaverdi qızı
  • Orucov Qabil Əhməd oğlu
  • Cavadov Fuad Musa oğlu
  • Məmmədov İlham Sabir oğlu
  • Əsgərova Nailə Şahmərdan qızı
  • Xələfov Elçin Abuzər oğlu

Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvəzedici üzvləri təyin ediliblər:

  • Cəlilova Aysel Zaur qızı,
  • Qarayeva Züriyə Ruslan qızı,
  • Mustafayeva Elnarə Eyyub qız
