Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni tərkibi müəyyənləşib.
1news.az məlumatına görə, bununla bağlı Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müvafiq qərar qəbul edilib.
Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri təyin ediliblər:
Yeni Azərbaycan Partiyasından:
- Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
- Qasımov Rövzət Afət oğlu
- İbrahimov Ramiz Hilal oğlu
- Paşayev Hüseyn Məmməd oğlu
- Məmmədov Elmar Eldar oğlu
- Abdullayeva Sevinc Qurban qızı
Milli Məclisdə deputatları azlıq təşkil edən partiyalardan:
- Böyük Quruluş Partiyası (BQP) - Əsgərov Bəxşeyiş Məmməd oğlu
- Ana Vətən Partiyası (AVP) - Quliyev Etibar Cəfər oğlu
- Ədalət, Hüquq, Demokratiya (ƏHD) Partiyası - Rəhimov Mikayıl Rəhman oğlu
- Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP) - Qəhramanlı Almas Əlisultan qızı
- Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası (ADİP) - Həsənov Tofiq Eldar oğlu
- Şahbazov İlkin Zaur oğlu.
Milli Məclisdə heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan deputatların (bitərəflərin) namizədlərindən:
- Muxtarova Arifə Ağaverdi qızı
- Orucov Qabil Əhməd oğlu
- Cavadov Fuad Musa oğlu
- Məmmədov İlham Sabir oğlu
- Əsgərova Nailə Şahmərdan qızı
- Xələfov Elçin Abuzər oğlu
Qərara əsasən, aşağıdakı şəxslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvəzedici üzvləri təyin ediliblər:
- Cəlilova Aysel Zaur qızı,
- Qarayeva Züriyə Ruslan qızı,
- Mustafayeva Elnarə Eyyub qız
