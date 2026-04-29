Maliyyə Nazirliyinə yeni aparat rəhbəri təyin edilib - DOSYE
Maliyyə Nazirliyinə yeni Aparat rəhbəri təyin olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə 63 yaşlı Xalıq Qəhrəman oğlu Rəhmanov təyin edilib.
O, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirib. X.Rəhmanov 1981-1992-ci illərdə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeli təşkilatlarında müxtəlif vəzifələrdə, 1992-2000-ci illərdə Dövlət Əmlak Komitəsinin Hüquq idarəsində aparıcı hüquqşünas, baş mütəxəssis və şöbə rəisi, 2000-2025-ci illərdə Maliyyə Nazirliyində Hüquq şöbəsinin rəisi, Hüquq İdarəsinin rəisi və Nazirliyin Aparatının rəhbərinin müavini vəzifələrində çalışıb.
O, 2012-ci ildə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə təltif olunub.
