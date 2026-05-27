 Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

First News Media11:35 - Bu gün
Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

Biləsuvar rayonunda paraplan uçuş aparatı vasitəsilə ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilən ümumilikdə 47 kiloqram marixuana və tiryək, eləcə də 10 min 104 ədəd psixotrop tərkibli həb polis əməkdaşları tərəfindən aşkarlanıb.

1news.az xəbər verir ki, əvvəlcədən ötürülən lokasiyası vasitəsi ilə narkotik vasitələri əldə edən əvvəllər məhkum olunan 62 yaşlı Calal Qəhrəmanov və 35 yaşlı Rəşid Məmmədəliyev saxlanılaraq Rayon Polis Şöbəsinə gətiriliblər. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, C. Qəhrəmanov və R. Məmmədəliyev narkotik vasitələrin paytaxt ərazisində satışını həyata keçirməyi planlaşdırıblar.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
306

Aktual

Rəsmi

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Cəmiyyət

Məscidlərdə bayram namazı qılınıb

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Qurban bayramı ilə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

Göyçayda yol qəzası: 2 nəfər ölüb, yaralılar var

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Polis Astarada əməliyyat keçirib, 45 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

AAYDA Lökbatan-Güzdək yoluna müvəqqəti alternativ yol çəkir

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Liseydə müəllimi güllələyən şagirdin ittihamı ağırlaşdırıldı, atası da ifadə verdi

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

“İnklüziv Şəhərsalma: Yaşlıların Baxış Bucağı”

Son xəbərlər

Overçuk: İrəvanın Aİ standartlarına yaxınlaşması risklər yaradır

Bu gün, 17:42

Göyçayda yol qəzası: 2 nəfər ölüb, yaralılar var

Bu gün, 17:20

“Neftçi” yeni mövsüm üçün ilk transferini rəsmiləşdirib

Bu gün, 16:57

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:24

Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

Bu gün, 16:05

Polis Astarada əməliyyat keçirib, 45 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 15:42

Hindistan Prezidentindən İlham Əliyevə məktub

Bu gün, 15:25

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 14:50

AAYDA Lökbatan-Güzdək yoluna müvəqqəti alternativ yol çəkir

Bu gün, 14:08

Vaşinqton İsrailə ən müasir döyüş təyyarələrini yerləşdirdi

Bu gün, 13:50

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Bu gün, 13:15

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:01

Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

Bu gün, 12:41

AQTA: Azad olunmuş rayonlarda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstərilir

Bu gün, 12:23

“Heç bir bəhanə insan həyatından dəyərli deyil” – DYP rəsmisindən ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:13

Qusarda polis silahlı şəxsi zərərsizləşdirib

Bu gün, 12:00

Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

Bu gün, 11:35

Lənkəranda oteldə çalışan qadınlara qarşı quldurluq edilib, inzibatçı həbs olunub

Bu gün, 11:16

ABŞ səfirliyindən Azərbaycan xalqına Qurban bayram təbriki

Bu gün, 11:10

Qurban bayramı günlərində ölkə üzrə 134 ünvanda satış və kəsim xidmətləri göstərilir

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər