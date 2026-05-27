 Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

First News Media13:15 - Bu gün
Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosunun (ATB) təşkilatçılığı və "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) daxil olmaqla 6 yerli turizm sənayesi nümayəndəsinin iştirakı ilə Çinin Sian, Şanxay və Pekin şəhərlərində silsilə tanıtım tədbirləri keçirilir.

1news.az bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ATB 26-28 mayda Şanxayda təşkil olunan "ITB China 2026" beynəlxalq turizm sərgisində AZAL və 10 yerli turizm sənayesi nümayəndəsi ilə birlikdə milli stendlə təmsil olunur.

Çin və Azərbaycan turizm sənayesi nümayəndələrini bir araya gətirən silsilə tədbirlər və "ITB China 2026" sərgisi B2B görüşlər, şəbəkələşmə və yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaradılması, eləcə də Azərbaycanın inkişaf edən işgüzar turizm (MICE) potensialının beynəlxalq turizm peşəkarlarına təqdim olunması baxımından mühüm platforma rolunu oynayır.

"ITB China 2026" sərgisi çərçivəsində aparıcı onlayn səyahət platformalarından biri olan "Trip.com" Azərbaycanı "Must-Visit Destination 2026" ("2026-cı ilin mütləq ziyarət edilməli turizm istiqaməti") mükafatına layiq görüb. Mükafat Agentliyin sədri Fuad Nağıyevə təqdim olunub.

Səfər çərçivəsində ATB ilə Çinin aparıcı onlayn səyahət və rezervasiya platformalarından biri "Tongcheng Travel" arasında Azərbaycanın Çin bazarında tanıtımının gücləndirilməsi və ölkənin çinli turistlər üçün ilboyu cəlbedici turizm istiqaməti kimi təşviqini nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Çin və Azərbaycan vətəndaşları üçün tətbiq olunan qarşılıqlı vizasız rejim, eləcə də AZAL və "China Southern Airlines"ın Bakıdan Pekin və Urumçi şəhərlərinə həyata keçirdiyi birbaşa uçuşlar iki ölkə arasında turizm əlaqələrinin inkişafına şərait yaradır.

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Çindən Azərbaycana səfər edənlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,5 % artaraq 14 303 nəfər təşkil edib.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Cəmiyyət

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Cəmiyyət

Məscidlərdə bayram namazı qılınıb

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Qurban bayramı ilə bağlı paylaşım edilib

Siyasət

Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

Lənkəranda oteldə çalışan qadınlara qarşı quldurluq edilib, inzibatçı həbs olunub

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Anastasiya Yoppe WUF13-də: “Bakıda möhtəşəm mətbəx var, şəhərin özü isə sadəcə heyrətamiz görünür”

Bakıda 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun bağlanış mərasimi keçirilir - CANLI - VİDEO

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Son xəbərlər

Overçuk: İrəvanın Aİ standartlarına yaxınlaşması risklər yaradır

Bu gün, 17:42

Göyçayda yol qəzası: 2 nəfər ölüb, yaralılar var

Bu gün, 17:20

“Neftçi” yeni mövsüm üçün ilk transferini rəsmiləşdirib

Bu gün, 16:57

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:24

Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

Bu gün, 16:05

Polis Astarada əməliyyat keçirib, 45 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 15:42

Hindistan Prezidentindən İlham Əliyevə məktub

Bu gün, 15:25

Yunanıstan lideri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 14:50

AAYDA Lökbatan-Güzdək yoluna müvəqqəti alternativ yol çəkir

Bu gün, 14:08

Vaşinqton İsrailə ən müasir döyüş təyyarələrini yerləşdirdi

Bu gün, 13:50

Azərbaycanın turizm potensialı Çində tanıdılır

Bu gün, 13:15

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 13:01

Kamaləddin Qafarov: Aqrar sektor strateji iqtisadi istiqamət kimi dəyərləndirilir

Bu gün, 12:41

AQTA: Azad olunmuş rayonlarda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstərilir

Bu gün, 12:23

“Heç bir bəhanə insan həyatından dəyərli deyil” – DYP rəsmisindən ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:13

Qusarda polis silahlı şəxsi zərərsizləşdirib

Bu gün, 12:00

Paraplanla ölkəyə 47 kq narkotik gətirənlər saxlanılıblar

Bu gün, 11:35

Lənkəranda oteldə çalışan qadınlara qarşı quldurluq edilib, inzibatçı həbs olunub

Bu gün, 11:16

ABŞ səfirliyindən Azərbaycan xalqına Qurban bayram təbriki

Bu gün, 11:10

Qurban bayramı günlərində ölkə üzrə 134 ünvanda satış və kəsim xidmətləri göstərilir

Bu gün, 10:43
Bütün xəbərlər